3 aplicativos para melhorar a comunicação interna da sua empresa

A Revolução Tecnológica beneficiou a sociedade em inúmeros aspectos, e na comunicação não foi diferente. A chegada dos primeiros computadores e mais tardiamente dos smartphones facilitaram a maneira como os indivíduos se comunicam, e na área empresarial essa facilidade contribui arduamente para o sucesso das empresas da grande maioria dos nichos. Os apetrechos tecnológicos, além de ajudarem no diálogo com o público, também auxiliam na comunicação interna da empresa.



Os aplicativos que podem ser acessados via computador ou até mesmo pelo celular, diminuíram muitos dos longos caminhos, que os funcionários de uma empresa levavam para conversar sobre determinado assunto e auxiliou na resolução de diversas questões de maneira muito mais ágil. Conheça agora os três melhores aplicativos para melhorar a comunicação interna da sua empresa.



1. Telegram



O Telegram é uma plataforma de comunicação muito parecida com o famoso WhatsApp e você deve estar se perguntando: se é muito parecido por que eu devo usar essa plataforma? A resposta é simples, para separar o profissional do pessoal. Quando se é utilizado uma mesma plataforma para assunto pessoais e profissionais acaba que um dos âmbitos recebe um atendimento deficiente.



Agora que você já entendeu o porquê, vamos aos benefícios do Telegram. Ele é uma ferramenta de envio de mensagem, que possui a opção de enviar mensagens de texto e de voz, tem a possibilidade de anexar fotos, vídeos e documentos, conversas em grupo, dentre outros benefícios e pode ser baixado pelo seu smartphone, além de poder ser usado pelo computador, através do Telegram Web.



2. Ploomes



O Ploomes é uma plataforma de CRM, que significa: Customer Relationship Management, ou seja, é uma ferramenta de gerenciamento de clientes.



Nessa plataforma todos os membros da equipe são cadastrados, através de seus endereços de e-mail, e inicialmente aqueles que são responsáveis pelas vendas criam o negócio no Ploomes, inserindo alguns dados do serviço solicitado e o briefing de atendimento e a partir disso todos da equipe podem dissertar sobre os benefícios ou malefícios desse negócio.



Posteriormente, a equipe financeira pode colocar na plataforma a precificação do serviço e quando a proposta for fechada, o contrato. Essa plataforma é muito útil, pois nela é possível arquivar todas as transações da sua empresa e qualquer membro cadastrado pode consultar cada uma no futuro.



3. Drive



O Drive é uma ferramenta do Google, que pode ser acessada através do seu próprio gmail, clicando em um quadradinho no canto superior direito, o drive será um dos ícones, e ele pode ser baixado também como um aplicativo para o seu smartphone.



Nessa plataforma é possível você arquivar diversos documentos, como: fotos, vídeos, textos, entre outros, e também é possível compartilhar esses arquivos com qualquer um, é só digitar o e-mail da pessoa e pronto.



No ambiente da sua empresa essa ferramenta pode ser muito útil, através dela é possível criar documentos compartilhados, em que diversos indivíduos podem contribuir para a formação de um arquivo seja ele em formato word, power point ou excel.



Outra utilidade da plataforma é que ela armazena até 15GB de arquivos, além de poder ser acessada de qualquer lugar, então se uma pessoa precisar criar ou modificar algum documento pode fazer isso de sua residência e não é necessário o deslocamento até a empresa.





