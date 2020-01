4 tendências do mercado para profissionais de comunicação



Vanessa Oliveira 24/01/2020

O mercado de trabalho está mudando cada vez mais rápido. São diversas as profissões em que a tecnologia tem se inserido, e se tornado parte essencial. Nesse contexto, o ramo da comunicação também está sofrendo diversas alterações e exigindo um nível progressivamente maior dos profissionais dessa área.



Assim, se antes um comunicador precisava falar mais de uma língua, saber se expressar bem e gostar de escrever - tendo uma escrita impecável -, hoje isso já

consta como obrigatório e outras muitas características foram acrescentadas. Pensando nisso, separamos aqui algumas das novidades que o mercado está pedindo para você sair na frente dos seus concorrentes!



1. Conheça o pacote Adobe



Se antes os mercados de comunicação e design eram muito separados, mesclando-se apenas no campo da publicidade e propaganda, hoje vemos que cada vez mais eles tem se juntado, fazendo com que até aqueles que estão se formando em jornalismo, precisem ter conhecimento em programas de edição.



Saber mexer pelo menos em nível intermediário no Premiere - edição de vídeos e áudio -, Lightroom - tratamento de fotos -, Photoshop - edição de imagens -, e Illustrator - criação de imagens, símbolos, etc. -, pode ser um baita diferencial no currículo e te garantir uma vaga nas melhores empresas.



2. Estude um pouco de Marketing Digital



Já se foi o tempo em que a comunicação se restringia a pessoalmente, veículos impressos e televisão. Hoje, o bom comunicador precisa saber se expressar bem no mundo digital, e entender como ele funciona. Afinal, não é a toa que estão surgindo profissões como: produtor de conteúdo, analista de redes sociais, e social media.



Pensando nisso, existem diversos cursos online e workshops que podem te ajudar a se atualizar nessa área. Aprenda o básico de marketing, e se aprofunde no mundo digital. Entender termos como Inbound e Outbond Marketing, além de SEO e Analytics pode literalmente te dar um emprego.



3. Não saiba apenas Inglês



A globalização é real. O mundo está cada vez mais conectado. Pessoas de todos os lugares do mundo estão se falando o tempo todo. Falar inglês não é mais um diferencial, é obrigatório, até porque essa é considerada a língua universal. E, o que é preciso para se diferenciar então? Ir além dele.



Francês - dominando boa parte do mundo também -, espanhol - importante dentro da América Latina, e Europa -, chinês - língua mais falada no mundo, dada a imensa população -, alemão, russo... são muitas as línguas que podem fazer a diferença no seu currículo.



4. Esteja sempre se atualizando



Como dito no início, o mercado continua em constante mudança, logo, se atualizar é sempre necessário. Então, além de seguir as dicas aqui descritas, não deixe nunca de estudar. O profissional da área de comunicação precisa constantemente se atualizar e entender como as relações estão se dando, e o que é

necessário para se manter no mercado.



Agora que você já sabe como se diferenciar, é hora de colocar as mãos na massa e trabalhar para se tornar o melhor no que faz!







