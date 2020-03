Como a gestão a vista pode melhorar os resultados da sua empresa?



Acesso Comunicação Jr. 13/03/2020

Alcançar os melhores resultados é a meta de qualquer empresa, mas chegar até esse objetivo pode ser uma tarefa árdua. Acompanhar os resultados e divulgá-los para a equipe, são alguns dos passos. Uma das estratégias utilizadas por várias organizações para melhorar seus resultados é a gestão a vista.



Mas, afinal, o que é gestão a vista?



Esse é um método usado para que todos os membros da empresa possam acompanhar, de perto, informações que a organização julgue ser importante. Como, por exemplo, expor dados de performance da empresa, indicadores de cada departamento e metas estabelecidas.



Como colocar em prática?



Muitas empresas podem ter o receio de expor as informações da empresa, julgando que nem todos que trabalham na organização precisam saber.



Mas, a estratégia de adotar a gestão a vista no seu negócio, pode fazer com que os membros da sua organização se sintam mais engajados, porque esse é um método de fácil compreensão.



São informações rápidas de serem visualizadas e que podem ser colocadas de diversas formas, como em uma parede de giz, um painel ou uma TV. O importante é que o conteúdo seja entendido por todos.



Quais são os benefícios para minha empresa?



A gestão a vista deixa os membros mais engajados, uma vez que cada um deles se sente pertencente daquele resultado que está sendo mostrado. Se uma pessoa, que trabalha em uma organização, não vê se o seu trabalho está surtindo efeito ou não, como ela pode se sentir parte da empresa?



Por essa razão, é necessário que os membros possam ter uma visão do desempenho do seu negócio.



Além disso, para atingir as metas estabelecidas é necessário um sentimento de time, para que a equipe possa trabalhar em conjunto e alcançar melhores resultados. Com a gestão a vista, os membros podem desenvolver ainda mais esse espírito, para ir atrás do objetivo maior.



Um outro benefício de trazer a gestão a vista para a empresa, é o fato de que todos os membros podem acompanhar os resultados e, logo, os desempenhos ruins.

Por isso, quando o negócio não estiver indo bem, e os indicadores estiverem apontando para uma má performance, é hora da equipe analisar o que está sendo feito de errado e consertar o problema. Isso pode evitar várias dores de cabeça futuras.



Depois dessas dicas, você com certeza vai querer apostar na gestão a vista para melhorar o desempenho da sua empresa!

Coluna teve colaboração de Ana Zamboni

Acesso Comunicação Jr. é a empresa júnior da Faculdade de Comunicação da UFJF e já estamos há 17 anos no mercado. Temos como principal objetivo buscar soluções em comunicação para nossos clientes e, alinhado à isso, desenvolver nossa equipe na construção de resultados de impacto para o mercado de Juiz de Fora e região. Atuamos nas áreas de: criação da marca, consultoria e execução, design para produtos, divulgação, editorial, material institucional e mídias digitas. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.