Como lidar com a inadimplência de clientes na crise?

Luciano Larcher CEO e fundador do Grupo Larch,com mais de 14 anos de experiência em Gestão. É Administrador graduado pela UFJF, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, Contabilidade Tributária pela FMS e MBA em Coaching pela Fappes/SBCoaching. Professor do curso de pós-graduação em Administração de Empresas da FGV.

