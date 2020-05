Patrick Sabatier da L'Oréal Brasil fala sobre gestão de empresas na crise





Luciano Larcher 7/05/2020

Recebemos o Diretor de Relações Institucionais e Comunicação Brasil na L'Oréal, Patrick Sabatier, para uma conversa sobre Gestão na Crise. E o que tivemos foi uma verdadeira aula sobre a vida.

O executivo, muito mais do que contar como a multinacional tem encarado a crise, demonstrou uma visão diferenciada sobre liderança, empatia e gestão de pessoas. Patrick falou sobre o "novo normal", sobre a importância de colocar as pessoas em primeiro lugar nas organizações e, claro, deixou um recado muito importante para todos os gestores: ouça, mais do que nunca, o consumidor.





Luciano Larcher CEO e fundador do Grupo Larch,com mais de 14 anos de experiência em Gestão. É Administrador graduado pela UFJF, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, Contabilidade Tributária pela FMS e MBA em Coaching pela Fappes/SBCoaching. Professor do curso de pós-graduação em Administração de Empresas da FGV. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

