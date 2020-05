Tudo o que você precisa saber sobre o Programa de Apoio às Microempresas





Luciano Larcher 21/05/2020

O Governo Federal sancionou na terça-feira, 19, a lei que cria o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequena Porte (Pronampe). Na prática trata-se de uma linha de crédito destinada às micro e pequenas empresas, que abre a possibilidade de empréstimos de até 30% da receita bruta anual das companhias em 2019.



O objetivo da medida é ajudar as empresas a atravessarem a crise e garantir o emprego, já que, para obter o empréstimo, os empresários vão assumir o compromisso de preservar o número de funcionários.



Neste vídeo você vai saber mais sobre:



- Quem pode obter as linhas de crédito do Pronampe?

- Quanto posso conseguir de empréstimo?

- Quais as condições do empréstimos?

Luciano Larcher CEO e fundador do Grupo Larch,com mais de 14 anos de experiência em Gestão. É Administrador graduado pela UFJF, com MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela FGV, Contabilidade Tributária pela FMS e MBA em Coaching pela Fappes/SBCoaching. Professor do curso de pós-graduação em Administração de Empresas da FGV. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

