Um novo canal de
distribui??o para seus produtos
:::06/05/2003

A Internet ? um novo canal de informa??o, comunica??o em dois sentidos e valioso instrumento em vendas.

As empresas que souberam absorver as mudan?as est?o ativas na venda on-line, mas as mais tradicionais enfrentam grandes problemas para alavancar suas vendas sem prejudicar as lojas, os revendedores ou agentes de vendas.

O site de uma empresa deve ser um canal eficaz para fornecer informa?es, fazer transa?es e criar relacionamento com os clientes e outros parceiros. O que notamos ? que uma boa parte dos sites existentes n?o ? amig?vel para os visitantes.

Pesquisa da Forrester que cerca de 40% de cada um milh?o de visitantes afastam-se pela dificuldade de ler o texto, pouca confiabilidade e pela lentid?o. A grande dificuldade ? n?o apenas fazer com que existam apenas visitas e sim, visitas repetidas. Devem ser constru?dos sites que atraiam os visitantes in?meras vezes, proporcionando um relacionamento duradouro.

Algumas dicas para construir sites atrativos:

  • Os clientes avaliam os sites baseados na facilidade de uso e na sua atratividade: A facilidade de uso significa o site baixar com rapidez, a primeira p?gina ? de f?cil compreens?o e proporciona f?cil navega??o. A atratividade f?sica ? avaliada pelo bom aproveitamento das cores e sons, pelo tamanho das fontes e pela limpeza das p?ginas.

  • Avalia??o do conte?do: O conte?do ? o respons?vel pela repetibilidade de visitas e ? influenciado por: Atualiza??o constante, ofertas gratuitas constantes, links correlatos e uma informa??o profunda. Al?m disto, s?o bem aceitos jogos e humor inteligente. Estes itens devem ser avaliados com certa freq??ncia para garantir a satisfa??o dos clientes e o bom retorno para a empresa. Sugest?es dos usu?rios devem ser solicitadas e ? fundamental aplic?-las se realmente forem ben?ficas.

    Com a finalidade de explorar as oportunidades que o mercado oferece, as empresas precisam atentar para os seguintes pontos:

    - Definir os benef?cios para clientes e usu?rios;
    - Dar uma nova defini??o ao espa?o de atua??o da empresa;
    - Redefinir suas parcerias.

    Surgem ent?o as perguntas:
    - A sua empresa est? atr?s dos concorrentes?
    - A sua empresa est? no mesmo n?vel dos concorrentes?
    - Ela est? ? frente dos concorrentes?
    - A sua empresa agrega os recursos de com?rcio eletr?nico e realiza suas vendas on-line?
    - Como a sua empresa usa a Internet para conseguir e desenvolver conhecimento sobre a necessidade e expectativa do cliente?
    - Como sua empresa pode melhorar o site para proporcionar um melhor tr?fego que resultem em neg?cios?
    - Voc? usa adequadamente banners e patroc?nios?

    O empres?rio deve ser h?bil em prever as mudan?as de tend?ncias do mercado para poder preparar a sua empresa e reagir a estas mudan?as antes de seus concorrentes.

    O que pode ser feito para entender melhor estas mudan?as? Pense nos seguintes pontos:
    A nova economia promove sempre uma certa tens?o entre o marketing convencional e o marketing criativo. Os profissionais de marketing devem entender que a Internet ainda deve e pode ser muito mais desenvolvida, deixando um campo ainda amplo para grandes desenvolvimentos em prol do sucesso das empresas e da satisfa??o dos clientes, visando o seu duradouro relacionamento.

    Usu?rio ACESSA.com, saiba usar esta poderosa ferramenta como mais um canal de distribui??o de seus produtos e servi?os.

    Roberto Monti ? consultor de Marketing.
    Co-autor do livro (IN)Fidelidade , Uma Quest?o de Qualidade
    Clientes Sonham, Empresas Concretizam.
    Editora Virgo - S?o Paulo, 09/2000




