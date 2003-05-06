



Artigo

Um novo canal de

distribui??o para seus produtos

A Internet ? um novo canal de informa??o, comunica??o em dois sentidos e valioso instrumento em vendas.

As empresas que souberam absorver as mudan?as est?o ativas na venda on-line, mas as mais tradicionais enfrentam grandes problemas para alavancar suas vendas sem prejudicar as lojas, os revendedores ou agentes de vendas.

O site de uma empresa deve ser um canal eficaz para fornecer informa?es, fazer transa?es e criar relacionamento com os clientes e outros parceiros. O que notamos ? que uma boa parte dos sites existentes n?o ? amig?vel para os visitantes.

Pesquisa da Forrester que cerca de 40% de cada um milh?o de visitantes afastam-se pela dificuldade de ler o texto, pouca confiabilidade e pela lentid?o. A grande dificuldade ? n?o apenas fazer com que existam apenas visitas e sim, visitas repetidas. Devem ser constru?dos sites que atraiam os visitantes in?meras vezes, proporcionando um relacionamento duradouro.

Algumas dicas para construir sites atrativos:

Os clientes avaliam os sites baseados na facilidade de uso e na sua atratividade: A facilidade de uso significa o site baixar com rapidez, a primeira p?gina ? de f?cil compreens?o e proporciona f?cil navega??o. A atratividade f?sica ? avaliada pelo bom aproveitamento das cores e sons, pelo tamanho das fontes e pela limpeza das p?ginas.