Artigo
Um novo canal de
distribui??o para seus produtos
A Internet ? um novo canal de informa??o, comunica??o em dois sentidos e valioso instrumento em vendas.
As empresas que souberam absorver as mudan?as est?o ativas na venda on-line, mas as mais tradicionais enfrentam grandes problemas para alavancar suas vendas sem prejudicar as lojas, os revendedores ou agentes de vendas.
O site de uma empresa deve ser um canal eficaz para fornecer informa?es, fazer transa?es e criar relacionamento com os clientes e outros parceiros. O que notamos ? que uma boa parte dos sites existentes n?o ? amig?vel para os visitantes.
Pesquisa da Forrester que cerca de 40% de cada um milh?o de visitantes afastam-se pela dificuldade de ler o texto, pouca confiabilidade e pela lentid?o. A grande dificuldade ? n?o apenas fazer com que existam apenas visitas e sim, visitas repetidas. Devem ser constru?dos sites que atraiam os visitantes in?meras vezes, proporcionando um relacionamento duradouro.
Algumas dicas para construir sites atrativos:
Com a finalidade de explorar as oportunidades que o mercado oferece, as empresas precisam atentar para os seguintes pontos:
- Definir os benef?cios para clientes e usu?rios;
- Dar uma nova defini??o ao espa?o de atua??o da empresa;
- Redefinir suas parcerias.
Surgem ent?o as perguntas:
- A sua empresa est? atr?s dos concorrentes?
- A sua empresa est? no mesmo n?vel dos concorrentes?
- Ela est? ? frente dos concorrentes?
- A sua empresa agrega os recursos de com?rcio eletr?nico e realiza suas vendas on-line?
- Como a sua empresa usa a Internet para conseguir e desenvolver conhecimento sobre a necessidade e expectativa do cliente?
- Como sua empresa pode melhorar o site para proporcionar um melhor tr?fego que resultem em neg?cios?
- Voc? usa adequadamente banners e patroc?nios?
O empres?rio deve ser h?bil em prever as mudan?as de tend?ncias do mercado para poder preparar a sua empresa e reagir a estas mudan?as antes de seus concorrentes.
O que pode ser feito para entender melhor estas mudan?as? Pense nos
seguintes pontos:
A nova economia promove sempre uma certa tens?o entre o marketing convencional e o marketing criativo. Os profissionais de marketing devem entender que a Internet ainda deve e pode ser muito mais desenvolvida, deixando um campo ainda amplo para grandes desenvolvimentos em prol do sucesso das empresas e da satisfa??o dos clientes, visando o seu duradouro relacionamento.
Usu?rio ACESSA.com, saiba usar esta poderosa ferramenta como mais um canal de distribui??o de seus produtos e servi?os.
Roberto Monti ? consultor de Marketing.
Co-autor do livro (IN)Fidelidade , Uma Quest?o de Qualidade
Clientes Sonham, Empresas Concretizam.
Editora Virgo - S?o Paulo, 09/2000
