A import?ncia da pol?tica econ?mica nas elei?es presidenciais

24/01/2006

Em 2005, conforme se esperava, dado o cen?rio macroecon?mico de juros altos, c?mbio valorizado e aumento do gasto p?blico, a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto declinou, com a infla??o medida pelo ?ndice de Pre?os ao Consumidor Amplo (IPCA) de 5,59%, acima da meta de 5,1% prevista, o que justificou o conservadorismo do Banco Central . Este ano, o Conselho de Pol?tica Monet?ria (COPOM) sinaliza que n?o pretende alterar significativamente a redu??o da taxa de juros nos pr?ximos meses, considerando ser esta a velocidade ideal para a flexibiliza??o da pol?tica monet?ria.

No pen?ltimo trimestre de 2005, a retra??o econ?mica verificada no per?odo foi respons?vel pela revis?o, para baixo, do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,4% para 2,6%, segundo o relat?rio de infla??o de dezembro, divulgado logo ap?s a reuni?o do COPOM. Essa retra??o, causada pela queda do PIB agr?cola e da produ??o industrial no terceiro trimestre deste mesmo ano, ap?s um longo per?odo de crescimento ininterrupto, foi considerada como um epis?dio passageiro, j? que as fontes de crescimento da economia brasileira - renda, emprego e cr?dito - continuam presentes no cen?rio. Neste relat?rio de infla??o do Banco Central, h? uma previs?o de crescimento de 4,0% para 2006.

Para que em 2006 esse quadro vigore, ser?o necess?rios alguns ajustes, como a redu??o da taxa de juros (SELIC), da carga tribut?ria e da valoriza??o cambial, expans?o do cr?dito ? pessoa f?sica, al?m de corte dos gastos p?blicos e dos desperd?cios (diga-se: melhor administra??o do recurso p?blico, o que, em um ano de elei?es, ? bem improv?vel que aconte?a). Outros fatores poder?o colaborar para o crescimento de 2006, como a infla??o sob controle, o bom desempenho do setor externo e a recupera??o do n?vel de atividade econ?mica.

J? em compara??o com o resto do Mundo, em recente trabalho realizado pelo Fundo Monet?rio Internacional (FMI) para o bi?nio 2005-2006, os pa?ses em desenvolvimento teriam uma evolu??o de 6,3% para 2005, e 6,0% para 2006. No entanto, o desempenho da economia brasileira, apesar de elogiado pelo FMI, tem estado aqu?m dos ?ndices m?dios registrados na Am?rica Latina e em parte dos pa?ses do mundo. Em 2006, a economia do Brasil dever? crescer em torno de 3,7% a 4%, e, enquanto isso, a maioria dos pa?ses emergentes, especialmente os asi?ticos e muitos de nossos vizinhos como Argentina e Chile ter?o um incremento bem maior. Se compararmos nossa economia com os demais pa?ses integrantes do BRIC (Brasil, R?ssia, ?ndia e China), o desempenho econ?mico brasileiro ? ainda mais destoante.

M?rcia Medeiros Mota ? mestre

em Economia Aplicada pela UFV graduada

em Ci?ncias Econ?micas pela UFJF





