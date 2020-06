Uma análise SWOT pessoal





Carolina Lopes 12/06/2020

Olá internautas, vamos falar das ferramentas de gestão para uso pessoal? Em um planejamento estratégico, a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, em português FOFA - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é uma maneira bastante eficiente de gerar um relatório com informações a respeito de fatores internos da uma empresa (forças e fraquezas) e sobre fatores externos (oportunidades e ameaças). E se usarmos essa ferramenta em benefício próprio? Como poderia ser uma Análise SWOT/FOFA Pessoal?

Levando em consideração que cada um é responsável por sua própria carreira e que quando a mesma é bem administrada a sensação de autonomia é maior, precisamos saber a hora de nos atualizarmos e nos capacitarmos para as mudanças que sempre acontecem, onde quer que estejamos. Então, para auxiliar na elaboração deste planejamento pessoal, você pode responder as seguintes questões.

- Fraquezas: em que aspectos você pode melhorar? Que tipo de tarefa ou atribuição você ainda não faz satisfatoriamente? O que deve ser evitado? Existem queixas de seu trabalho? O que ainda não foi cumprido por você? O que ainda não está sendo entendido por você em sua área de atuação?



- Oportunidades: existe alguma tendência do mercado que pode ser vista como o "pulo do gato" para você? Existe alguma área correlata à sua na qual pode investir e prestar um bom serviço ou oferecer um bom trabalho, mas nunca esteve antes? Quais as verdadeiras oportunidades à mostra no mercado de trabalho atual?



- Ameaças: Que obstáculos existem pela frente? As competências necessárias para sua área de atuação estão sendo alteradas? Você passa por problemas financeiros? Você percebe se os demais profissionais da sua área estão se fortalecendo ou existem outros fatores que podem impedir o seu sucesso na carreira?



Esta ferramenta poderá mostrar um panorama de nossas qualificações e do momento profissional que atravessamos. Logo, a partir dessas informações, descobriremos quais competências e conhecimentos temos que permitirão desbravar novos rumos na carreira e, por outro lado, quais competências e conhecimentos são necessários desenvolver para atender ou acompanhar as mudanças atuais.



Então, atualize-se lendo e estudando. Mantenha contato com seus colegas próximos e com aqueles que formam seu networking. Visualize o mundo exterior e seja também um pouco introspectivo para entender o que pode ser prejudicial à sua carreira. Foco, coragem e disciplina! A crise vai passar e vamos sair dela mais fortalecidos!



Deixe aqui sugestões de assunto que gostaria de ler, será um prazer se eu puder ajudar de alguma forma. Abraços e até a próxima coluna!

Carolina Lopes é mestre em Economia e Gestão Empresarial, graduada em Administração e Ciências Contábeis com MBA em Finanças. Especialista em Docência para Educação Profissional. Professora há 11 anos, atualmente leciona no IF Sudeste MG. Atua como Consultora Empresarial há 17 anos, ministra Palestras e Treinamentos com temáticas voltadas para Gestão de Pequenos Negócios; Educação Financeira e Empreendedorismo. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

