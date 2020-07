Empreendendo em um novo projeto





Carolina Lopes 15/07/2020

Olá internautas! Espero que estejam todos bem dentro das possibilidades!



Como sabemos muitos empreendedores estão precisando se reinventar neste momento.



E diante de uma oportunidade ou de uma ideia inicialmente boa de abrir um negócio novo, muitas pessoas ficam motivadas e ansiosas para iniciar logo o empreendimento. Muitas vezes chega-se a pensar de que a ideia é tão perfeita que não é necessário um planejamento antecipado, o negócio vai dar certo!



Mas fazer um estudo da viabilidade econômica financeira é essencial para o sucesso do negócio. De acordo com várias pesquisas realizadas, um dos motivos de muitas empresas fecharem as portas antes de completarem dois anos de sobrevivência é falta de planejamento.



Um estudo de viabilidade econômica financeira proporciona subsídios para a tomada de decisão estratégica dos empreendedores. Com base em projeções de faturamento e gastos totais desenvolvidas através de cenários otimistas, moderado e pessimista é possível estimar o resultado da empresa, verificando se ela irá operar com lucro ou prejuízo e em quanto tempo terá o retorno deste investimento.



Então, se a ideia inicial de abrir um negócio é viável, o empreendedor fica mais seguro para iniciar as atividades. Caso contrário, com o estudo em mãos é possível fazer alguns ajustes no negócio ou partir para um novo projeto.



Além de auxiliar o empreendedor em tomadas de decisões estratégicas, este estudo pode também ser apresentado para possíveis investidores a fim de buscar um financiamento total ou parcial do empreendimento. Desta forma, pode-se dizer que a busca de informações e o planejamento são um dos fatores essenciais antes de investir em um novo negócio. Estude a sua ideia e sucesso!





Carolina Lopes é mestre em Economia e Gestão Empresarial, graduada em Administração e Ciências Contábeis com MBA em Finanças. Especialista em Docência para Educação Profissional. Professora há 11 anos, atualmente leciona no IF Sudeste MG. Atua como Consultora Empresarial há 17 anos, ministra Palestras e Treinamentos com temáticas voltadas para Gestão de Pequenos Negócios; Educação Financeira e Empreendedorismo. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

