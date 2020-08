Plano de Negócios: Ferramenta essencial para quem deseja empreender





Carolina Lopes 11/08/2020

Olá internautas! Desejo que estejam todos bem dentro das possibilidades. Na coluna do mês passado foi abordado o tema viabilidade econômica financeira para o sucesso de um novo projeto. Mas é importante lembrar também de uma ferramenta essencial para quem deseja empreender em um negócio próprio: o Plano de Negócios.



Este plano é uma ferramenta gerencial não só para as empresas que irão iniciar suas atividades, mas inclusive para aquelas que já estão no mercado, pois todo planejamento requer um monitoramento sistemático.



Alguns empreendedores pensam que este documento é necessário apenas para quem busca recursos financeiros ou para grandes empresas, mas vale lembrar que ter este estudo em mãos é vital para a continuidade da empresa.



Não existe uma formatação única ou um padrão a ser seguido para fazer um Plano de Negócios e o próprio empreendedor pode desenvolver este planejamento, o que em muitos casos é, inclusive, recomendado. Resumidamente, é preciso levantar informações sobre as atividades da empresa, o mercado e as finanças. Sendo assim, pode ser dividido em três planos: Operacional, de Marketing e Financeiro.



No Plano Operacional estarão reunidas informações como capacidade produtiva ou comercial, localização e arranjo físico e a necessidade de contratação de mão de obra. Já no Plano de Marketing o foco é estudar os produtos e serviços da empresa, clientes, concorrentes e fornecedores. Por fim, no Plano Financeiro, será avaliada a viabilidade econômica e financeira do empreendimento através das estimativas de investimento, faturamento e gastos gerais.



Então, com o plano em mãos, ele irá auxiliar o empreendedor a responder: vale a pena abrir, manter ou ampliar o negócio? Qual o melhor momento para expandir? Dentre outras respostas.



Bons negócios e até a próxima coluna!





Carolina Lopes é mestre em Economia e Gestão Empresarial, graduada em Administração e Ciências Contábeis com MBA em Finanças. Especialista em Docência para Educação Profissional. Professora há 11 anos, atualmente leciona no IF Sudeste MG. Atua como Consultora Empresarial há 17 anos, ministra Palestras e Treinamentos com temáticas voltadas para Gestão de Pequenos Negócios; Educação Financeira e Empreendedorismo. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.