Empreendedorismo X Educação Financeira

Carolina Lopes é mestre em Economia e Gestão Empresarial, graduada em Administração e Ciências Contábeis com MBA em Finanças. Especialista em Docência para Educação Profissional. Professora há 11 anos, atualmente leciona no IF Sudeste MG. Atua como Consultora Empresarial há 17 anos, ministra Palestras e Treinamentos com temáticas voltadas para Gestão de Pequenos Negócios; Educação Financeira e Empreendedorismo.

