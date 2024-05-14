Grande n?mero de investidores na bolsa de valores em JF Apesar de ser investimento de risco e a longo prazo, n?mero de investidores est? aumentando e profissionais aconselham o tipo de aplica??o

Daniele Gruppi

Rep?rter

02/09/2008

Engana-se quem pensa que guardar dinheiro em cofrinhos ? uma mania apenas das crian?as. Atualmente, os adultos tamb?m tem adotado a medida. De moeda em moeda pode-se economizar um pouco e ainda acumular de uma boa quantidade de dinheiro.

A faxineira Dulcicl?ia Concei??o Luciana, 30 anos, h? dois anos tem o h?bito de guardar moedas nos cofres de casa. O costume come?ou quando seu filho ganhou o objeto e ela come?ou a incentiv?-lo a juntar dinheiro para comprar um videogame.

Dulcicl?ia afirma que todas as moedinhas que recebe em troco vai guardando, mas, ela revela ter um pouco de dificuldade para poupar. "?s vezes, quando estou precisando de dinheiro, lembro que tem guardado. "No final do ano, ?poca que mais ganho dinheiro, consigo economizar mais" .

A cabelereira Vangela Dias Barros, j? conseguiu economizar R$ 150 com o cofrinho. "N?o consigo juntar muito, sempre tiro antes. Na hora do aperto, recorro ao cofrinho e me ajuda bastante. De pouquinho em pouquinho, ? possivel conseguir um bom resultado."

Para o economista Jos? Jamil Adun, cada consumidor tem uma caracter?stica de poupan?a. Ele diz que a utiliza??o do cofrinho pode ter duas explica?es, uma ? a incompreens?o sobre outras formas de poupar e a outra ? devido ao valor baixo, que pode n?o compensar fazer investimentos com ela".

Jamil afirma que a falta de moedas no mercado, pode acarretar um gasto p?blico para a emiss?o de novas. "Se elas tivessem sendo utilizadas, n?o necessitaria de mais emiss?o" .

Ele conta que h? profissionais n?o formais se aproveitando dessa mania. ""

Estrat?gia ? saber lidar com as situa?es e n?o se basear somente nos "achismos" para decidir se vende ou n?o a carteira de a?es. "? poss?vel at? ganhar quando a bolsa est? caindo" , garante. E disciplina ? a capacidade de seguir as estrat?gias. "Quando a pessoa consegue poupar, tem mais rentabilidade" , completa.

Apesar dos riscos, os profissionais garantem que h? vantagens em investir em a?es. "? a possibilidade de ganhar mais rentabilidade na sua carteira do que em outros tipos de investimento" , diz Henrique, garantindo que h? riscos na poupan?a e nos outros investimentos de renda fixa. "A diferen?a ? que nesse tipo, j? se sabe de quanto vai ser o rendimento e na bolsa, n?o" .

O acompanhamento da bolsa de valores ? importante, pois atrav?s dele toma-se a decis?o de vender ou comprar. Por?m, somente a cota??o n?o diz nada. "Associadas a ela est?o as not?cias do mundo. ? preciso acompanhar isso tamb?m" , diz o agente de investimento Henrique, que trabalha para evitar as perdas de seus clientes.

Apesar de n?o haver uma maneira de saber o comportamento da bolsa de valores, ela emite sinais, que s?o analisados pelos profissionais. "Acompanhamos a an?lise dos gr?ficos, tend?ncias, da hist?ria e do tempo" .

N?o ? preciso ter muito dinheiro

Os profissionais garantem que n?o h? um valor m?nimo para investir na bolsa. Por isso, qualquer um pode optar pela quantia que quer come?ar a operar. Para que as pessoas f?sicas possam comprar e vender suas a?es diretamente na bolsa, ? necess?rio que tenha o interm?dio de uma corretora.

Para ter a garantia de que est? escolhendo um profissional adequado, ? interessante conferir se os agentes s?o credenciados pela Comiss?o de Valores Mobili?rios (CVM). "? s? entrar no site e procurar pelo nome" , aconselha Henrique (foto acima).