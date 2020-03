O que você precisa saber para o crescimento da sua empresa





Leandro Bitencourt Albino 11/03/2020

Caros leitores, a partir de hoje estarei com vocês na Coluna Empreendedorismo trazendo assuntos do mundo empresarial.



O objetivo é levar a vocês um pouco da minha vivência e experiência adquirida ao longo de 20 anos de trabalho nas áreas contábil, fiscal, gerencial e mais de 12 anos em consultoria empresarial.



Com foco, empenho, dedicação e muito trabalho é possível sim mudar para melhor a situação do seu negócio, mesmo com os enormes desafios atuais.

É tempo se reinventar, inovar, quebrar paradigmas, soltar as amarras que impedem você e sua empresa de crescerem, não só na área financeira, mas também em qualidade tanto do ponto de vista operacional quanto pessoal, e, com isso, gerar resultados práticos para o seu negocio.



Traremos temas importantes para o dia a dia da sua empresa, tais como:



Como obter mais resultado com os mesmos recursos e aumentar a lucratividade de seu negócio?

Como melhorar a eficiência de sua empresa através da melhoria de processos internos.

Planejamento Tributário.

Formação de preço.

Análise do Impacto tributário no custo de compras.

Elaboração de Demonstrativo de Resultado e análise de Custos, dentre outros.



Assim, é preciso pensar diferente, cuidar de cada detalhe de seu negócio, pois não existem áreas mais importantes do que as outras, todas estão interligadas e desempenham um papel fundamental na sobrevivência do empreendimento.



Este é nosso objetivo, ajuda-los a cuidar de cada detalhe para gerar resultados e sucesso!



“É urgente eliminarmos da mente humana a ingênua suposição de que seja possível saímos da grave crise em que estamos mergulhados, usando o mesmo pensamento que a produziu.”



Albert Einstein



Então não perca nossa coluna que será quinzenal aqui no portal!



Um abraço e até próxima!







Leandro Bitencourt Albino é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Machado Sobrinho, possui experiência de duas décadas nas áreas fiscal e contábil, e mais de 12 anos em consultoria empresarial, atua como palestrante e instrutor em cursos in company. . Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

