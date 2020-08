Saiba como o planejamento tributário pode ajudar a sua empresa





Leandro Bitencourt Albino 14/08/2020

Diferente do que muitos pensam o planejamento tributário não se resume apenas à verificação do melhor regime de tributação no final de cada ano, ele pode ajudar e muito na melhoria dos resultados de sua empresa. Então vamos lá! Entender um pouco sobre esse importante assunto!



Atualmente o sistema tributário brasileiro possui quatro tipos diferentes de regimes de tributação: Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Lucro Real. Em cada um deles existem vários tributos diferentes, cada um com suas particularidades de incidência, alíquotas, base de cálculo e vencimentos, que poderão ainda variar de acordo com o tipo de produto ou serviço. Adicionam-se a isto as previsões de redução de bases de cálculo, alíquotas, isenções e não incidências.



Em um país onde temos uma das maiores cargas tributárias do mundo o planejamento tributário se mostra tão fundamental quanto à escolha do ponto comercial, das melhores matérias primas, fornecedores ou das estratégias comerciais. A carga tributária tem enorme influência em todos os aspectos empresariais, aumentando custos e reduzindo a rentabilidade do seu negócio.



Além da análise comparativa anual de regimes de tributação, ele deve ser utilizado também no dia a dia da empresa como uma ferramenta de apoio estratégico, atuando na análise de cada operação em seus mínimos detalhes e buscando sempre a redução da carga tributária.



O planejamento tributário, portanto, se mostra fundamental nos dias de hoje, principalmente em um cenário onde as empresas têm que inovar a todo momento, seja redesenhando suas operações ou oferecendo novos produtos e serviços. Este é o caso, por exemplo, da inclusão de novos produtos em seu portfólio onde o planejamento tributário poderá auxiliar a empresa na análise da existência de benefícios fiscais para o novo produto.



Por outro lado, levando-se em conta as diferentes disposições entre os estados brasileiros (diferentes alíquotas de ICMS, base de cálculo, substituição tributária, etc.) o planejamento tributário poderá evidenciar que a venda por uma determinada filial da empresa situada em um estado seja mais vantajosa do que a venda pela matriz que está em outro.



Com relação às compras de mercadorias o planejamento tributário deve ser utilizado para mapear toda a sua cadeia de insumos e produtos a serem revendidos, para que a compra de mercadorias seja realizada gerando o máximo de créditos de impostos e o mínimo de tributos, reduzindo assim o custo final de compra.



De outro lado o planejamento tributário desempenha um papel determinante na formação do preço de venda de produtos e serviços, possibilitando a inclusão do correto custo tributário. Habitualmente nos deparamos com empresas que infelizmente não incluem adequadamente sua carga tributária na formação de preço de seus produtos e serviços fazendo com que se gerem distorções e até mesmo prejuízos.



Assim, um bom planejamento tributário deve envolver dentre outras questões, as seguintes análises:

Existência de benefícios fiscais para a empresa, suas operações e produtos.

Análise das operações considerando a influência de filiais e outras empresas do grupo.

Análise das compras para otimização do custo tributário.

Possibilidade de alterações na estrutura empresarial (segregação de atividades, criação de novas empresas, fusão, incorporação, Holding, etc.)

Análise comparativa dos regimes de tributação considerando projeção matemática de cenários futuros (pessimista, moderado, otimista);

Recomposição dos resultados da empresa considerando cada cenário projetado e regime de tributação analisado.



Todas as análises devem estar pautadas em projeções e simulações matematicamente detalhadas, de forma que a projeção espelhe o cálculo efetivo e exato, como se a empresa já estivesse operando no regime de tributação e no cenário projetado.



Um detalhe importante! O Planejamento Tributário ao contrário do que muitos pensam não se aplica apenas às grandes empresas! As enquadradas no Simples Nacional devem ficar atentas à sua tributação. Isto porque o Simples nem sempre representa a melhor opção, podendo em alguns casos apresentar carga tributária final maior do que no Lucro Presumido ou Lucro Real. Algo espantoso mais que reflete a realidade de muitas empresas.



Muito disto se deve à possibilidade de cobrança do ICMS Substituição Tributária e antecipação do ICMS fora do Simples, o que pode distorcer de forma considerável a tributação no Simples Nacional.



Neste ponto, a análise de regimes especiais de tributação pode viabilizar a saída da empresa do Simples Nacional e reduzir a distorção trazida pela substituição tributária do ICMS.



Portanto, o Planejamento Tributário representa uma excelente ferramenta gerencial, possibilitando aos gestores uma visão mais completa, ampla e precisa dos caminhos e resultados para cada projeção.



E você, como tem aplicado o Planejamento Tributário em sua empresa? Considera apenas as disposições legais sem realizar projeções matemáticas de forma detalhada? Você aplica o Planejamento Tributário no seu dia a dia? É hora de profissionalizar sua empresa e otimizar os resultados!!!



Um abraço e até a próxima!

