Saiba como o planejamento tributário pode contribuir no dia a dia da sua empresa





Leandro Bitencourt Albino 1/09/2020

O colunista Leandro Bitencourt Albino, com experiência nas áreas fiscal e contábil, vai tratar neste vídeo sobre Planejamento Tributário. O cientista contábil destaca que realizar um planejamento tributário mostra-se tão fundamental, na hora de iniciar um novo negócio, quanto a escolha do ponto comercial, matérias-primas e fornecedores, visto que o Brasil possui uma das maiores cargas tributárias do mundo.



A programação vai muito além de apenas analisar o regime de tributação ao final de cada ano. O profissional explica como este planejamento pode contribuir no dia a dia da sua empresa:







Leandro Bitencourt Albino é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Machado Sobrinho, possui experiência de duas décadas nas áreas fiscal e contábil, e mais de 12 anos em consultoria empresarial, atua como palestrante e instrutor em cursos in company. . Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

