Importância do controle financeiro nos seus negócios



Leandro Bitencourt Albino 11/09/2020

Tenho falado em nossa coluna Gestão de Negócios sobre a necessidade de análise, planejamento e profissionalização do seu negócio - assuntos esses que você pode conferir aqui no Portal ACESSA.com. Mas para você que já leu ou assistiu nossos vídeos sobre esses assuntos vai perceber que após a conclusão do Planejamento Tributário e análises estratégicas da empresa é hora de dedicar tempo ao aprimoramento dos controles internos, que além de evitar erros permitirão a geração de informações valiosas para o gerenciamento da empresa no seu dia a dia. Então vamos entender um pouco sobre os controles financeiros.

Ressalvados períodos excepcionais como o que temos vivido atualmente, a grande maioria dos problemas financeiros enfrentados pelas empresas decorre de decisões tomadas sem planejamento ou com base em dados não confiáveis ou incompletos. Dentre os principais controles financeiros podemos citar:

• Controle de Caixa ou Boletim de Caixa;

• Contas a receber;

• Contas a pagar;

• Fluxo de Caixa;



Vamos entender um pouco sobre cada um:



Controle de caixa

Tem como finalidade registrar todas as entradas e saídas de dinheiro, além de demonstrar o saldo em espécie existente no caixa. Através dele, é possível verificar o total de recebimentos em dinheiro e despesas pagas durante o dia, determinado período ou durante o mês.



Contas a receber

Tem como finalidade registrar os valores a receber decorrentes das vendas a prazo ou no cartão de crédito. Através dele é possível:

• Verificar os valores a receber por cliente;

• Valores a receber por data de vencimento;

• Verificar os clientes em atraso;

• Conferir valores já recebidos;

• Fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa;



Contas a pagar

Registra os valores a pagar decorrentes das compras a prazo, financiamentos e demais contas a pagar. Através dele é possível:

• Verificar os valores a pagar por fornecedor e por data de vencimento;

• Verificar os pagamentos em atraso;

• Registrar o pagamento de todos os custos e despesas da empresa;

• Fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa;



Fluxo de caixa

O Fluxo de Caixa tem como finalidade evidenciar o fluxo de valores a receber e a pagar em determinado período. Demonstrando a disponibilidade futura de caixa (recurso financeiro) para utilização nas atividades da empresa. Através dele é possível:

• Analisar o fluxo de recebimentos da empresa (datas em que a empresa possui maior volume de recebimentos);

• Analisar o fluxo de pagamentos da empresa (datas em que a empresa possui maior volume de contas para pagar);

• Verificar a disponibilidade futura de “caixa” para o pagamento das obrigações com terceiros;

• Permite o planejamento do momento mais adequado para se contrair uma dívida ou obrigação, tendo em vista o vencimento que se pretenda obter, bem como a negociação da data de vencimento da fatura junto aos fornecedores;

• Permite mensurar o montante de capital de giro necessário à manutenção das atividades da empresa e a quantidade de dias em que este capital é necessário (fator importante para avaliação de empréstimos, antecipações de receita e despesas bancárias).



E você como tem controlado as finanças de sua empresa? Todas as operações financeiras estão registradas em controles financeiros e gerenciais? Tem analisado a disponibilidade futura de caixa antes de decidir por contrair uma obrigação financeira?

Continue acompanhando nossa coluna porque esse assunto não termina hoje! Vamos continuar falando de forma mais detalhada sobre cada um dos controles que a sua empresa precisa implantar ou aprimorar. Então fique ligado!



E é sempre bom lembrar que é hora de profissionalizar o seu negócio e otimizar resultados! Afinal o mercado de negócios mudou!

Um abraço e até a próxima

Leandro Bitencourt Albino é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Machado Sobrinho, possui experiência de duas décadas nas áreas fiscal e contábil, e mais de 12 anos em consultoria empresarial, atua como palestrante e instrutor em cursos in company. . Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

