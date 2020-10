Entenda o que é o Controle de Contas a Receber





Leandro Bitencourt Albino 15/10/2020

Dando continuidade na nossa série sobre Controles Financeiros, nosso assunto de hoje é sobre o Controle de Contas a Receber.

O controle de Contas a Receber tem como finalidade registrar os valores a receber decorrentes das vendas a prazo, realizadas por meio de cartão de crédito, boletos ou valores a receber por transferências para a conta corrente da empresa.

Poderá controlar também os valores recebidos à vista e em dinheiro, permitindo assim mapear todo o fluxo e recebimento de suas vendas.

Através desse controle é possível verificar os valores a receber por cliente, valores a receber por data de vencimento, verificar os clientes em atraso e conferir valores já recebidos.

Representa um importante aliado da empresa para a conferência dos valores de vendas realizadas por meio de cartões de débito e de crédito, uma vez que permite verificar o montante a ser creditado pela operadora do cartão em determinada data.

Vejamos então na prática como ele funciona:





• Ao efetuar uma venda, você deverá identificar o cliente com seu nome ou razão social;



• É importante informar o número da nota fiscal de venda ou serviço, bem como a data de realização da venda para que se possa rastreá-la, caso seja necessário.



• Em seguida, informar o tipo de venda, ou seja, a forma pela qual será recebida, como por exemplo: se por cartão de débito, crédito, boleto, em dinheiro, ou ainda, se será realizada a transferência ou o depósito bancário pelo cliente.



• Indicar a data de vencimento, ou seja, a data em que o cliente deverá efetuar o pagamento ou a data em que a operadora do cartão deverá creditar o dinheiro na conta corrente da empresa.



• Em seguida, informar o valor a receber.



• No caso de vendas por cartão de débito ou crédito, a empresa poderá informar a taxa cobrada pelo cartão e/ou a taxa de antecipação, caso opere com esta modalidade, permitindo mensurar o valor líquido a receber da operadora do cartão.



• Por fim, deverá indicar a data de recebimento dos valores, permitindo registrar o histórico de recebimentos, bem como verificar os valores a receber que estão em atraso.



O Controle de Contas a Receber poderá ser realizado em um software da empresa ou em uma planilha eletrônica como, por exemplo, o Excel que possibilitará a fácil localização de informações.

Essa ferramenta fornecerá informações importantes para a geração do Fluxo de Caixa da empresa, onde serão confrontados os valores futuros a receber e a pagar em determinado período.

E na sua empresa como anda o seu controle de valores a receber? Você consegue verificar de forma rápida e precisa todos os valores que a empresa tem a receber? Consegue identificar os valores em atraso de forma ágil e consolidada? Consegue conferir os valores de vendas creditados pelas operadoras de cartão de crédito? Em tempos de enormes desafios a gestão eficiente dos recursos financeiros é fundamental para o sucesso de sua empresa!

Na próxima quinzena continuaremos a série sobre os Controles Financeiros e nosso assunto será sobre o Controle de Contas a Pagar. Então não perca!!!

Gostou desse assunto? Então compartilhe essa informação importante e fique ligado em nossa coluna!

Um abraço e até a próxima.

Leandro Bitencourt Albino é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Machado Sobrinho, possui experiência de duas décadas nas áreas fiscal e contábil, e mais de 12 anos em consultoria empresarial, atua como palestrante e instrutor em cursos in company.

