Leandro Bitencourt Albino 30/11/2020

Dando continuidade na nossa série sobre Controles Financeiros, nosso assunto de hoje é sobre a DRE Gerencial.

O termo DRE – Demonstração do Resultado do Exercício advém da contabilidade, sendo uma das demonstrações financeiras obrigatórias e que apresenta o resultado obtido pela empresa em determinado ano através do confronto entre receitas, custos e despesas. Trazida para o contexto gerencial, a DRE se mostra como uma excelente ferramenta de acompanhamento de custos visando a otimização dos resultados da empresa.

Através da DRE Gerencial é possível:



• Analisar o montante de receitas auferidas em determinado período e sua variação em relação a um período anterior (mês ou ano).



• Mensurar o percentual de composição de determinada receita em relação à receita total do período.



• Analisar custos e despesas, sua evolução e seu percentual em relação à receita total.



• Projetar resultados futuros incorporando o orçamento da empresa à DRE Gerencial.



• Mensurar e acompanhar o resultado mensal da empresa, planejando melhor a distribuição de lucros e investimentos a serem realizados.



A DRE Gerencial pode ser gerada a partir das informações apresentadas no Controle de Contas a Pagar e de Contas a Receber, através de um software da empresa ou em uma planilha eletrônica como, por exemplo, o Excel. Vejamos então na prática como ela funciona:



• Com base nos dados fornecidos pelo Controle de Contas a Pagar e Controle de Contas a Receber serão totalizados os valores mensais por tipo de receita, custos e despesas. Para tanto, a empresa deverá elaborar um “Plano de contas”, uma relação padrão com a nomenclatura dos gastos e receitas, para que o seu sistema ou planilha possa buscar e totalizar tais valores.



• Em seguida, estas contas deverão ser agrupadas por natureza. Sugiro seguir a mesma estrutura da DRE Contábil, contendo Receitas, Impostos, Receita Líquida, Custos, Lucro Bruto, Despesas, IRPJ e CSLL e por fim, o Resultado líquido.



• A partir das informações levadas à DRE Gerencial, será possível realizar as análises vertical (AV) e horizontal (AH).



• A análise vertical representa o percentual do gasto em relação à Receita Total.



• Já a análise horizontal representa o percentual de variação do gasto em relação ao mês anterior, ou seja, a sua evolução e variação em relação ao mês anterior, possibilitando verificar se determinado gasto aumentou ou diminuiu.



• A análise vertical e horizontal também deverá ser utilizada para analisar a evolução dos totais dos grupos de gastos e receitas e por fim para avaliar o resultado líquido da empresa, acompanhando seu percentual em relação ao faturamento e também a sua evolução.



E na sua empresa você tem conseguido mensurar mensalmente o seu resultado? Faz a análise mensal dos gastos e analisa a sua evolução? Consegue projetar o seu resultado e determinar as bases para o seu orçamento? Em tempos de enormes desafios a gestão eficiente dos recursos financeiros é fundamental para o sucesso de sua empresa!

Gostou desse assunto? Então compartilhe essa informação importante e fique ligado em nossa coluna!

Um abraço e até a próxima.

Leandro Bitencourt Albino é graduado em Ciências Contábeis pela Faculdade Machado Sobrinho, possui experiência de duas décadas nas áreas fiscal e contábil, e mais de 12 anos em consultoria empresarial, atua como palestrante e instrutor em cursos in company. . Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

