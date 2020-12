Você faz o controle financeiro da sua empresa?

por Leandro Bitencourt Albino - 19/12/2020 10:00

Olá pessoal, neste vídeo faço um resumo de todos os assuntos que abordei aqui no Portal ACESSA.com durante este ano, com foco no controle financeiro e planejamento tributário das empresas. Se você não teve tempo de acompanhar nossos conteúdos clique aqui, compartilhe e envie sua sugestão. Obrigado e um ótimo 2021.