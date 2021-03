Série MEI – Desenvolvendo um produto ou serviço

por Leandro Bitencourt Albino - 24/03/2021 08:23

Caros leitores, espero que todos estejam bem! Continuando nossa série sobre o MEI - Microempreendedor Individual, hoje vou abordar um assunto de extrema importância frente ao momento atual pelo qual todos nós estamos passando.



A pandemia impôs uma séria de restrições aos negócios, tendo que se reinventar para sobreviver. Muitos foram demitidos e agora se veem obrigados a buscar novas formas de sustento.

Seja qual for o motivo, é cada vez maior o número de pessoas que abrem seu próprio negócio, utilizando de seus conhecimentos e dons.

Mas o mundo dos negócios é implacável e não perdoa erros! Hoje não basta ser muito bom em fazer determinada coisa, é preciso “profissionalizar” o seu negócio, e agir bem em todas as áreas, seja na produção de um produto, serviço, ou na dedicação a vendas, marketing, financeiro, dentre outros.

Então aqui vão algumas dicas que podem contribuir para que você possa profissionalizar e crescer ainda mais o seu negócio.

Desenvolvendo um novo produto ou serviço:

No mercado atual, o número de concorrentes é cada vez maior. Em alguns segmentos a concorrência é tão grande que parece que não há mais espaço para ninguém. No entanto sempre vai haver um lugar para aquele que inovar e se diferenciar dos demais.

Pode parecer uma tarefa impossível, mas são nos pequenos detalhes que podem estar o sucesso do seu negócio.

Assim, ao criar um novo produto ou serviço, ou até mesmo na hora de repensar os já existentes, tenha em mente o que você pode fazer diferente. Isso mesmo! A frase do momento é “faça diferente”.

Então faça diferente:

Se pergunte o que você pode melhorar no seu negócio e no atendimento a seus clientes. Seja maleável, se adapte à nova realidade. Às vezes algo que inicialmente parece ruim pode proporcionar uma grande mudança positiva em sua vida, apenas pelo fato de lhe fazer mudar.

Foque no seu público alvo:

Para mudar o primeiro passo é pensar no seu público alvo:

• Quem é o seu público alvo?

• Quais são as suas necessidades e seus anseios?

• Onde está o meu público alvo? Como chegar até ele?

• O que ele estaria disposto a pagar pelo meu produto?

• Ele pagaria mais por um produto que atendesse melhor às suas características pessoais e não o básico apresentado no mercado?

Se coloque no lugar de seu cliente:

Depois é necessário se colocar no lugar dele e se perguntar. Mas se coloque de forma não tendenciosa, esqueça que o produto é seu e se imagine comprando o produto de outra pessoa e se pergunte:

• O meu produto me chamaria a atenção?

• O que ele me passaria de diferente em relação aos demais produtos semelhantes no mercado?

• Eu compraria o meu produto?

• Eu ficaria satisfeito com a sua qualidade?

• Eu ficaria satisfeito com o atendimento da empresa?

Se você respondeu não a alguma das perguntas acima, reflita sobre o “não” e como você pode trabalhar para mudar a sua opinião.

No mundo empresarial muitos detalhes fazem a diferença e às vezes ficamos mais focados no que achamos de nossos produtos do que os outros irão achar. É como uma mãe que cria um filho e não consegue enxergar os seus erros, ele será sempre o seu filhinho querido.

Foque nos diferenciais!

• Sempre é possível melhorar a imagem de seu produto. Imagens mais modernas e descoladas podem ajudar muito o seu negócio.

• A mudança na forma de abordagem e atendimento ao cliente pode fazer toda a diferença. Seja sempre cordial e atencioso! O pequeno cliente de hoje pode ser o seu maior cliente no futuro. Quantas vezes você já ouviu de uma determinada pessoa que prefere comprar em tal lugar porque lá, “apesar de ser mais caro”, tem um atendimento excelente ou um produto de extrema qualidade?

• Movimente-se, você não precisa fazer mudanças radicais, faça mudanças pontuais periodicamente, além de passar a ideia de que você está sempre evoluindo, também gera conteúdo para divulgação de marketing.

Fique conectado!

O mundo nunca foi tão digital! Então não perca tempo, invista em marketing digital.

As redes sociais ganham hoje cada vez mais importância para o seu negócio. Elas devem ser vistas muito além de uma mera exposição institucional da sua empresa.

E, ao contrário do que muitos pensam, não é preciso gastar rios de dinheiro em propaganda, qualquer um pode gerar conteúdo, mas ele deve ser de qualidade, e mais uma vez, deve ser diferente, mostrando o que você tem de destaque em relação a outras empresas do mesmo segmento.

Assim, invista tempo em gerar marketing de conteúdo, mostrando o seu conhecimento e sua autoridade sobre o assunto. Não foque apenas no produto, mas na solução ou sensação que ele provocará nas pessoas.

Não existe uma receita de bolo ou fórmula mágica, no final o sucesso será fruto de muito esforço, suor e dedicação.

“Se você pode sonhar, você pode fazer”

Walt Disney, criador dos estúdios Disney

Gostou desse assunto? Então compartilhe essa informação importante e fique ligado! Nossa série não termina aqui. Trarei muito mais assuntos para contribuir com o crescimento do seu negócio.

Um abraço e até a próxima!