Série MEI – Canais de venda

por Leandro Bitencourt Albino - 27/04/2021 12:24

Caros leitores, espero que todos estejam bem! Continuando nossa série sobre o MEI – Microempreendedor Individual!

De posse de um produto de qualidade e com seu preço de venda bem definido, que é fundamental conforme já falei em nossos últimos conteúdos dessa coluna, agora é hora de pensar em como colocar seu produto no mercado, ou seja, como o seu produto ou serviço chegará ao seu público alvo.

Para tanto, você deverá analisar e definir quais os canais de venda que deseja trabalhar. Então vamos lá!



CANAIS DE VENDA:

Um canal de venda é o local onde a empresa vende seus produtos e serviços, ou seja, o lugar onde coloca seus produtos ou serviços à venda. Podem ser por meios digitais ou físicos.

Através dele seu cliente terá contato com o seu produto, suas características, preços, dentre outras informações.



TIPOS DE CANAIS DE VENDA:

A era digital tem mudado profundamente a forma de vender produtos e serviços. Hoje, a loja física de longe não é mais o principal canal de venda. Assim ganham destaque:



• Redes sociais: as redes sociais tem se tornado verdadeiras vitrines digitais. Nelas é possível disponibilizar informações sobre sua empresa, seus produtos, serviços e promoções de vendas.



• Marketplace: são sites especializados em vendas que vendem produtos de diversas marcas e empresas. Como se tratam de plataformas já consolidadas no mercado, destacam-se pela visibilidade e alcance, contribuindo para uma maior chance de venda de seus produtos.



• E-commerce: é o comércio eletrônico de produtos realizado pela empresa em seu site, caracterizado pelas vendas de produtos de apenas uma empresa (site próprio).



• Telemarketing: um dos meios já utilizados há muitos anos, mas que vem ganhando destaque devido à pandemia através da utilização crescente do chamado “delivery” e através da utilização de outras ferramentas de mensagem como o Whatsapp.



• Venda direta (porta a porta): algumas empresas utilizam como estratégia a venda direta, ou a chamada “venda porta a porta”, onde representantes comerciais distribuídos em determinadas regiões efetuam as vendas diretamente aos consumidores finais.



• Pontos de vendas físicos: são lojas físicas com estrutura e estoque para atendimento a vendas locais, podendo ser uma loja própria, franquia ou uma distribuidora.



Agora que você já conhece os principais canais de venda, deve escolher os que mais se encaixam com o perfil do seu negócio. Lembrando sempre que a combinação estratégica e bem utilizada de vários canais de vendas e serviços pode resultar em excelentes ganhos para a sua empresa. Contudo é sempre bom ressaltar que você deve estar muito bem preparado, principalmente para os negócios nas redes sociais e no telemarketing.



Mas tenha sempre em mente que nada é da noite para o dia. Tudo depende de muito estudo, dedicação e trabalho. Assim, persista! Teste e inove sempre!



Gostou desse assunto? Então compartilhe essa informação importante e fique ligado! Nossa série não termina aqui. Trarei muito mais assuntos para contribuir com o crescimento do seu negócio.

Um abraço e até a próxima!