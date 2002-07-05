JF prepara-se para 26? edi??o do Miss Gay

Segunda pesquisa sobre turismo GLS ser? mais detalhada e com?rcio vai funcionar em hor?rio especial



Ludmila Gusman

05/07/02

Conhecer os impactos que o Juiz de Forae o www.jfservice.com.br/missgay ) trazem ao com?rcio, aos empres?rios e ? popula??o ? o objetivo da segunda pesquisa sobre o turismo GLS (Gays, L?sbicas e Simpatizantes) realizada pela Faculdade de Turismo da Universidade Federal de Juiz de Fora ( UFJF ), em parceria com o Movimento Gay de Minas ( MGM ). A coleta dos dados come?a dia 15 de julho e se estende at? 17 agosto, data do t?rmino do Rainbow Fest e dia da escolha da Miss Brasil Gay . Diferente do que aconteceu no ano passado, quando trabalho foi feito ap?s a realiza??o dos eventos.

A aluna Patr?cia Ferreia Motta, uma das respons?veis pela pesquisa, explica que nessa edi??o ser?o entrevistados empres?rios, donos de bares, restaurantes, hot?is, propriet?rios do com?rcio local, e a popula??o em geral. "O objetivo ? observar a opini?o dos moradores da cidade sobre a realiza??o dos eventos GLS e seu impacto social", diz.

Patr?cia adianta ainda que este ano ser? feita uma compara??o dos p?blicos que participam do Rainbow Fest e as pessoas que comparecem ? festa de encerramento no Parque Halfeld. "Levantaremos novamente informa?es da ocupa??o hoteleira e ainda realizaremos uma pesquisa qualitativa, onde haver? as opini?es dos hoteleiros sobre os eventos. Com isso, teremos uma an?lise mais completa da demanda do Turismo GLS em Juiz de Fora", explica.

A primeira pesquisa foi realizada no ano passado e constatou que este tipo de turismo ? um dos grandes respons?veis pelo impulso na economia local, atraindo mais de R$ 2 milh?es. (Clique aqui para mais detalhes). "J? estamos na 5? edi??o do Rainbow Fest e na 26? do Miss Gay e s? agora foi feita uma pesquisa para oferecer esses subs?dios ? economia e ao turismo de Juiz de Fora", comenta Patr?cia.

As informa?es servir?o como guia para os empres?rios nas a?es de marketing para essa data. De acordo com os dados obtidos na pesquisa anterior, o Miss Brasil Gay e o Vestibular da UFJF s?o os maiores respons?veis pela lota??o e aumento da renda dos hot?is, bares, restaurantes e similares na cidade.

Sem vagas nos hot?is

Todos os segmentos do mercado passam por uma intensa transforma??o, durante os dias dos eventos GLS na cidade. O presidente do Sindicato dos Hot?is, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora, Ant?nio Jorge Marques, diz que "a movimenta??o gera lucros inesperados". Segundo ele, um m?s antes dos eventos os turistas j? come?am a reservar vagas nos hot?is. Quem deixa para ?ltima hora ou est? de passagem na cidade, durante as festas, n?o encontra estadia. Cerca de 90% dos hot?is ficam lotados. "Todo mundo ganha com isso. As lojas, os motoristas de t?xis, os bares, as casas noturnas. A movimenta??o abrange todos os segmentos", ressalta.

De acordo com o presidente do Sindicato, na segunda-feira que antecede o Miss Gay o movimento come?a a esquentar, tendo picos de 30% na sexta e s?bado, se comparados aos dias normais. "No domingo, o p?blico permanece na cidade e geralmente vai embora na segunda-feira pela manh?", comenta. Para preparar os empres?rios, Ant?nio Jorge diz que o Sindicato realiza reuni?es pr?vias para troca de id?ias e orienta?es. "O munic?pio deveria investir mais nesse evento, inclusive financeiramente. A cifra que esse p?blico deixa hoje aqui tem condi?es de aumentar se houver um apoio maior", acredita.

Movimento intenso no com?rcio

A C?mara de Dirigentes Logistas de Juiz de Fora (CDL) est? preparando um hor?rio especial para a festa do Miss Gay. Segundo informou o respons?vel pelo departamento de Rela?es P?blicas do CDL, Rubens Vasconcellos, o com?rcio vai funcionar at? ?s 18h, no s?bado, dia 17 de agosto, e abrir? tamb?m as portas no domingo. "Estamos nos preparando para receber o p?blico e aguardando a decis?o da justi?a para estipular o hor?rio de domingo. Trata-se de um evento muito interessante para n?s", diz ele.

De acordo com Vasconcellos, o CDL ainda n?o fez o levantamento dos lucros que o com?rcio recebe nesses dias, mas ele garante que a movimenta??o ? intensa. "Levando em conta eventos como esse, estamos programando ainda abrir o com?rcio uma vez por m?s, no domingo. Queremos investir ao m?ximo em propagandas para chamar a popula??o", ressalta.