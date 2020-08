Como regularizar o imóvel após a separação do casal

Diogo Gomes Diogo Souza Gomes é formado em Administração de Empresas, pós graduado em Gestão de Negócios Imobiliários e especialista em Marketing Imobiliário, no mercado há 20 anos, é hoje o Diretor da Souza Gomes Imóveis, que ganhou esse ano o prêmio de melhor site imobiliário do Brasil. Parte desse site, o canal de vídeos SGPLAY, passará a ser exibido aqui no Acessa.com, com conteúdo exclusivo para o mercado de venda e aluguel de imóveis em Juiz de Fora.

