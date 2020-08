Imóvel na planta: como regularizar a documentação em dois passos





Diogo Gomes 13/08/2020

Nos vídeos anteriores, a coluna Negócios Imobiliários falou sobre a documentação do imóvel no caso do casamento, divórcio e agora na compra do apartamento na planta. E então, que fazer depois que o imóvel ficou pronto? Entenda quais são os dois próximos passos para garantir que o imóvel comprado na planta realmente está no seu nome com o especialista em marketing e negócios imobiliários Diogo Souza Gomes.





Diogo Gomes Diogo Souza Gomes é formado em Administração de Empresas, pós graduado em Gestão de Negócios Imobiliários e especialista em Marketing Imobiliário, no mercado há 20 anos, é hoje o Diretor da Souza Gomes Imóveis, que ganhou esse ano o prêmio de melhor site imobiliário do Brasil. Parte desse site, o canal de vídeos SGPLAY, passará a ser exibido aqui no Acessa.com, com conteúdo exclusivo para o mercado de venda e aluguel de imóveis em Juiz de Fora. Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal ACESSA.com

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.