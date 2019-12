Guia de Natal: produtos têm variação de preços de até 96,2%



O Guia do Consumidor Especial de Natal, divulgado nesta quinta-feira, 19 de dezembro, apresenta variação de preços de até 96,2%. A pesquisa compara semanalmente os preços de 59 produtos típicos das festas de final de ano em oito supermercados da cidade. Os produtos pesquisados são divididos nas categorias bebidas, carnes, frutas, enlatados e outros. O item que teve maior variação de preço foi a nectarina, custando entre R$ 7,13 e R$13,99 o quilo. Em percentual, a diferença registrada chega a 96,2%.

Dentre as carnes, o chester lidera a lista, com 30,8% de variação. O quilo pode ser encontrado por valores entre R$ 15,98 e R$ 20,90. O azeite extravirgem foi o enlatado com maior diferença de preço registrada (29,6%). A embalagem de 500ml custa de R$ 14,50 a R$ 18,79. Entre as bebidas, o uísque Passport teve 61,8% de diferença. A embalagem da bebida com 1 litro custa entre R$ 33,99 e R$ 54,99 nos supermercados que participam da pesquisa. A lista completa, com todos os itens e as variações de preços, pode ser acessada aqui.



Pesquisa feita nos supermercados e lojas da cidade, em 20/12/2019

