Sábado, 21 de dezembro de 2019, atualizada às 12h02

Comércio de Juiz de Fora começa sentir movimentação de Natal



Da redação



Neste sábado, 21 de dezembro, os lojistas de Juiz de Fora começaram a sentir a movimentação nas ruas para as compras de Natal. Com o pagamento da segunda parcela do 13° salário realizado na sexta, 20, muitas pessoas devem aproveitar o horário prolongado de funcionamento das lojas neste final de semana para comprar seus presentes.

No Calçadão da Rua São João Nepomuceno, os consumidores ainda podem aproveitar as tendas montadas pela rua, com opções de comida e cerveja artesanal.

A gerente da loja de calçados e bolsas Anacapri, Violeta da Silva Coelho, diz que na quinta, 19, os lojistas já tinham começado a sentir maior movimentação. "As vendas ainda estão um pouco abaixo do esperado para este ano, a chuva atrapalhou um pouco, mas está voltando aos poucos. Esperamos um crescimento de 15% em relação ao ano passado. Na primeira quinzena tivemos queda, por isso esperamos recuperar nos próximos dias", destaca.

A supervisora da Armadda Masculina, Eliane de Melo, diz que a cada ano o movimento está chegando mais tarde. "Neste ano, começamos sentir ontem (sexta) o clima de Natal, acredito que a partir de hoje até dia 24 só vão aumentar as vendas". Como estratégia para alavancar a saída das peças, a loja tem usado desconto de 10% em duas peças no pagamento à vista e peças em promoção.

Quanto à média de valores gastos pelos clientes, as gerentes concordam que a maioria está em busca de lembrancinhas. "Trabalhamos com produtos a partir R$ 49,90 até R$ 339,90, a média de venda é de R$ 100", complementa Violeta.

Já os sistemas de troca também devem ser observado na hora da compra, pois cada estabelecimento detalha suas regras e períodos para realização das trocas de presente. Por exemplo, na Anacapri as trocas não poderão ser feitas antes do dia 26 e a loja dá prazo de 30 dias para realizá-la. Já na Armadda não há data de troca, mas o prazo é menor, apenas 15 dias.



Horário especial

O horário especial do comércio em Juiz de Fora vai até a véspera de Natal. Confira os detalhes abaixo:

Sábado, 21: 8h às 19h.

Domingos, 15 e 22: 10h às 16h.

Terça, 24: 8h às 18h.



*As informações são válidas apenas para o comércio de rua - shoppings seguem outros horários já acordados.

