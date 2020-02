Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020, atualizada às 12h17

Critt da UFJF abre inscrições para nova turma da Oficina de Ideação

Da redação



Estão abertas as inscrições para a segunda turma da Oficina de Ideação e Modelagem de Negócios, oferecida pelo o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A capacitação acontece no dia 3 de março, das 13h às 17h, no Coworking do Critt. Os interessados devem realizar a inscrição gratuita na plataforma Sympla e levar 1 quilo de alimento não perecível no dia do evento.



Serão 20 vagas disponíveis para o público em geral interessado em produção, inovação e empreendedorismo de base tecnológica. O curso é ministrado pelo Setor de Empreendedorismo do Critt com a finalidade de contribuir para o crescimento da região por meio da criação de um ambiente empreendedor e inovador. Os participantes terão a oportunidade de aprimorar suas ideias, podendo até tornarem-se startups, produtos e/ou serviços comercialmente viáveis.



Oficina de Ideação



A oficina consiste em um conjunto de atividades com o objetivo de estimular a inovação e o empreendedorismo, assessorando os empreendedores na geração e no desenvolvimento de novas ideias de negócios. O programa terá duração de quatro horas, dividindo-se em três módulos: geração de ideias, perfil do cliente e modelagem de negócios.



A primeira etapa é para a Geração de Ideais. Esta parte da oficina é voltada para a geração e discussão de ideias, com o intuito de identificar oportunidades de mercado para novos empreendimentos. No segundo momento, chamado Perfil do Cliente, o curso realiza o aprofundamento no perfil dos clientes através da utilização de metodologias e ferramentas para compreensão dos desejos necessidades do público-alvo. Por último, acontece a Validação de ideias, que é voltada para a definição do Modelo de Negócio com base na ferramenta Canvas.





