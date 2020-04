Anuncie seu negócio gratuitamente na ACESSA.com e tenha mais visibilidade

Quarta-feira, 1 de abril de 2020, atualizada às 13h50

Da redação



Neste período de pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, a ACESSA.com lançou uma iniciativa inédita em Juiz de Fora. “Para ajudar nossos clientes a superarem este momento difícil, criamos o "#clienteparceiro”. Diariamente, publicaremos nos stories do nosso Instagram (@acessa.com_) uma propaganda dos produtos/serviços”, explica a diretora administrativa, Luísa Scafutto.

O objetivo, neste momento, é criar uma rede solidária para quem confia e utiliza os serviços do Provedor ACESSA.com, que atua há mais de 20 anos no mercado. “A partir desta quarta-feira, todos os nossos clientes, sejam eles, autônomos ou empresas, podem enviar a foto/imagem da empresa ou serviço com altura mínima de 1920px, a logo em fundo transparente e o telefone de contato para o email publicidade@acessa.com”.

A arte ficará 60 dias no destaque do Instagram. Os clientes que quiserem aparecer mais de uma vez poderão pagar um valor simbólico.

Nosso público no Instagram é formado por mais de 12 mil seguidores, sendo 67% feminino e 33 % masculino. A faixa etária predominante é de pessoas entre 25 e 34 anos (44%), 35 a 44 anos (26%) e 18 a 24 anos (15%).

Saiba mais sobre a ACESSA.com

Com 23 anos no mercado, o Portal ACESSA.com é pioneiro em Juiz de Fora e está entre os portais com mais credibilidade na Zona da Mata. Em 2019, foram cerca de 4 milhões de acessos.

O Provedor atua em Juiz de Fora desde 1995. Devido a seu pioneirismo, a ACESSA.com se destaca no mercado de acesso à Internet, administração de redes e segurança digital.

