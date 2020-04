Catálogo ACESSA.com: divulgue a sua empresa na Internet gratuitamente 

Segunda-feira, 6 de abril de 2020, atualizada às 17h11



Nesta época da pandemia do Covid-19, o novo coronavírus, a sua empresa não pode ficar fora da Internet.

Para dar uma força, o Portal ACESSA.com, pioneiro em Juiz de Fora, oferece gratuitamente, o Catálogo Eletrônico (clique aqui), onde empresas e profissionais podem se cadastrar e divulgar seus produtos e serviços de Juiz de Fora e região.



Se você já tem um site e realiza algum tipo de divulgação, está no caminho certo! O Catálogo Eletrônico é mais um canal por onde você pode complementar suas ações de comunicação.

Se você ainda está começando, seus potenciais clientes vão poder consultar o endereço, o telefone, horário de funcionamento e contatos. Para as empresas já cadastradas, ainda tem a opção de atualizar os dados (confira).

O cadastro é seguro e muito fácil de fazer. Além dessa opção, você também pode anunciar no Portal Acessa.com e nas nossas Redes Sociais. Entre em contato pelo email publicidade@acessa.com .

Anuncie seu negócio gratuitamente na ACESSA.com e tenha mais visibilidade

Saiba mais sobre a ACESSA.com

Com 23 anos no mercado, o Portal ACESSA.com é pioneiro em Juiz de Fora e está entre os portais com mais credibilidade na Zona da Mata. Em 2019, foram cerca de 4 milhões de acessos.

O Provedor atua em Juiz de Fora desde 1995. Devido a seu pioneirismo, a ACESSA.com se destaca no mercado de acesso à Internet, administração de redes e segurança digital.

Benefícios de anunciar na Internet

Ser facilmente encontrado na Internet

Aparecer nos resultados de pesquisas no Google

Anúncio segmentado por região e área de atuação

Clientes próximo do seu estabelecimento

Divulgação do endereço do seu endereço, telefone, sites e redes sociais

Avaliação dos consumidores aumentam a confiabilidade do seu negócio



