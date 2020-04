Quarta-feira, 8 de abril de 2020, atualizada às 15h12

Sebrae Minas oferece materiais e serviços gratuitos para orientar empreendedores

Da redação



Neste período de pandemia do coronavírus em todo o país, o Sebrae Minas está oferecendo palestras, e-books, transmissões e cursos online e gratuitos para pequenos negócios. A iniciativa pretende dar suporte para os proprietários que estão sem saber o que fazer diante do impacto causado pelo fechamento provisório das empresas, como medida preventiva para evitar o alastramento do novo coronavírus (Covid-19). A programação completa pode ser acessada no site sebrae.mg.



Com a suspensão temporária dos atendimentos presenciais do Sebrae Minas, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a instituição preparou várias atividades de capacitação e orientação para os empreendedores. Confira a programação:



Tira-dúvidas ao vivo



Todos os dias, o Sebrae Minas está realizando transmissões online mostrando as oportunidades de negócios e cuidados em tempos de pandemia. Durante a transmissão é possível interagir com o especialista do Sebrae Minas por meio de um chat exclusivo. Saiba a programação dos dias e horários das transmissões e quais os assuntos serão tratados:



9 abril

10h - Gestão do caixa no período de crise



10 abril

10h - Tenha sempre um Plano B, para aquelas situações de “e agora?”



13 abril

19h30 - Meetup Empretecos



14 abril

10h - Notícias, diretrizes e atualizações para o MEI em tempo de coronavírus



15 abril

16h - Home office: melhore sua produtividade trabalhando em casa



16 abril

10h - Como usar o WhatsApp Business para vender mais durante a crise



17 abril

10h – Planejamento financeiros para micro e pequenas empresas



E-books com dicas por segmento



Uma coletânea de e-books com dicas para diversos segmentos e setores foi elaborada, especialmente, para nortear os pequenos negócios em tempos de coronavírus. Conheça alguns temas dessas publicações: franquia, beleza, turismo, construção civil, startups , alimentação, varejo de moda.



Há ainda e-books especiais sobre planejamento e gestão, vendas, marketing digital, liderança, empreendedorismo e finanças.



Palestras com especialistas



Também já está disponível uma série de 25 vídeos com orientações e explicações dos especialistas sobre conteúdos e ferramentas.



Cursos de atualização



Os cursos estratégicos foram selecionados para aqueles que buscam se aprofundar ou saber mais sobre assuntos como: negociação, vendas, mercado online, franquia, negócios inovadores, políticas públicas para pequenos negócios, redução de custos, controle de estoque, liderança e startups.



Além desses, estão disponíveis mais de 100 cursos online sobre gestão, marketing, finanças e recursos humanos das empresas, temas que poderão ajudar os empresários e empreendedores a enfrentarem os problemas e tomarem decisões importantes em seus negócios.

