Quarta-feira, 22 de abril de 2020, atualizada às 15h24

Centro Regional de Inovação inicia eventos online durante isolamento

Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) inicia esta semana a primeira edição do projeto Critt Lives. As ações pretendem dar apoio aos empreendedores e empresas durante o período de isolamento social causado pela pandemia do coronavírus.



Nesta quinta-feira, 23 de abril, a gerente do Setor de Planejamento e Gestão, Débora Marques, receberá o médico infectologista e diretor clínico do Hospital Universitário da UFJF, Ronald Kleinsorge Roland, para falar sobre “Isolamento e Covid-19 em Juiz de Fora”. Eles responderão os questionamentos sobre o uso de máscaras, números de casos, prevenção, cuidados, entre outros. A iniciativa será no perfil oficial do Critt no Instagram (@crittufjf) a partir das 16h.



Além disso, o Critt realizará nesta quarta, 22, e quinta, 23, das 14h às 16h, o curso on-line “Sistema de Saúde: Tipologia, Desempenho e Mudança”. A capacitação faz parte do Critt Talks, projeto que envolve uma série de cursos e palestras on-line sobre inovação, empreendedorismo, desenvolvimento, propriedade intelectual e ações de combate ao coronavírus. Os interessados devem realizar a inscrição gratuita no Sympla.



Ministrado pelo diretor de Inovação, Ignacio Godinho Delgado, o workshop será realizado na plataforma digital da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) em dois dias. Na quarta, será feito a síntese da literatura sobre tipologias e desempenho de sistemas de saúde. E na quinta-feira, 23, das 14h às 16h, acontecerá a avaliação das condições que favorecem a origem, desenvolvimento e mudança dos sistemas de saúde.

