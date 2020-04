Terça-feira, 28 de abril de 2020, atualizada às 14h52

Critt oferece mais uma semana de eventos online sobre empreendedorismo e COVID-19



Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza, nesta semana, mais duas edições do “CrittLive” e outra rodada “Critt Talks”.



A terceira edição do “CrittLive”, debaterá questões empresariais, relativas ao empreendedorismo, patentes e marcas. Visto que várias pessoas da área empresarial não compreendem a importância ou, não sabem como fazer registro ou depósito de marca e patente, teremos uma live exclusiva sobre o assunto na semana em que se comemora o Dia Mundial da Propriedade Intelectual. Marcas e patentes são essenciais ao negócio e visam à proteção de patrimônios da empresa, mas tratam de questões distintas.



Além de entender a diferença, é preciso estar atento às questões de proteção da empresa ou do negócio. Para tratar desses assuntos, o “CrittLive” conversa com o João Carlos Guedes, do Núcleo de Inovação Tecnológico (NIT), do Critt/UFJF, que atua na redação de patentes e registro de marcas desde 2014. A iniciativa será no perfil oficial do Critt no Instagram (@crittufjf), nesta quinta-feira, 30 de abril, às 17h.



O “Critt Talks” desta semana recebe o Gerente de Empreendedorismo do Critt, Rafael Gonçalves, com o tema “Modelagem de negócios para startups com Lean Canvas”. A capacitação, que faz parte da série de cursos e palestras on-line sobre inovação, empreendedorismo, desenvolvimento e propriedade intelectual, acontece nesta quinta-feira, 30, às 14h. Para participar, os interessados devem realizar a inscrição gratuita no Sympla.



Já o “CrittLive”, em sua segunda edição, abordará questões relativas ao suporte clínico e hospitalar em Juiz de Fora, em virtude do Covid-19. Entendendo que os casos de coronavírus não param de subir no Brasil e no mundo, em Juiz de Fora o panorama não é diferente. Com mais de cem casos confirmados e centenas de suspeitos, é importante entender a dimensão e propagação da doença.



Para discutir o tema, fazer uma análise da questão e a projeção estatística, o “CrittLive” conversa com Fernando Colugnati que é Bioestatístico, professor da Faculdade de Medicina e coordenador do PPg Saúde, além de atuar na área de epidemiologia e avaliação de tecnologia em saúde. A conversa acontece no perfil oficial do Critt no Instagram (@crittufjf) nesta terça-feira, dia 28, às 16h.





