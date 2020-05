Segunda-feira, 4 de maio de 2020, atualizada às 15h44

Terceira semana de eventos online do Critt

Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza nesta semana mais uma edição do “Critt Talks” e outra rodada “CrittLive”.



A terceira do “Critt Talks”, acontece dia 6 de maio às 15h, com o tema “Soluções em serviços educacionais e da saúde”. A mesa redonda online, com profissionais da educação e da saúde, visa discutir como essas áreas e serviços estão usando a criatividade para enfrentar a crise. Os convidados desta edição serão Luciano Mantelli, consultor de Inovação e Negócio na Unimed Juiz de Fora, hacker especialista em modelos de gestão e negócios e gestão estratégica e inteligência analítica, além de mentor e curador de startups da área de saúde, agro e tecnologia e também multiempreendedor fundador da Fourge.

Outro convidado é Giovânio Aguiar, reitor do Centro Universitário Academia (UniAcademia), em Juiz de Fora e doutorando em Filosofia pela UFMG. Também participará da discussão Carolina Fonseca, fundadora e CEO da Extraclass, a maior comunidade de professores inovadores do Brasil, atua como professora da Educação Básica há mais de 6 anos e trabalha com a preparação de professores para o futuro da educação.

Para finalizar a lista de convidados da mesa redonda Thiago Figueiredo, engenheiro de Produção formado pela UFJF e MBA em Gestão Empresarial pela FGV, atua como Gerente de Inovação da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e do Plasc (Plano de Saúde), já operou como Gerente de Inovação na indústria de Bens de Capital, desenvolvendo novos produtos e serviços e também na indústria de Dispositivos Médicos, além de ter representado o Brasil no TC127 da ISO por 6 anos. Para participar da mesa redonda, os interessados devem fazer a inscrição gratuita no site Conferência Web.



O “CrittLive”, em sua quarta edição, abordará questões relativas ao Covid-19 e as manifestações clínicas dessa nova doença. Para esclarecer dúvidas e conversar sobre o novo coronavírus, nosso convidado será o Bruno Pinheiro, professor de Pneumologia Faculdade de Medicina da UFJF, chefe da Unidade de Cuidados Intensivos do HU-UFJF e doutor em Medicina pela UNIFESP. A iniciativa será no perfil oficial do Critt no Instagram (@crittufjf), dia 7 de maio, às 17h.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.