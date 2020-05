Terça-feira, 12 de maio de 2020, atualizada às 9h40

Eventos on-line debatem temas sobre inovação



Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), realiza, esta semana, mais uma edição do Critt Talks e do CrittLive. As transmissões ao vivo recebem convidados para falar dos temas “criatividade no setor público”; “marketing digital”; “ciência, inovação e desenvolvimento regional”. As atividades são gratuitas e abertas ao público.

Critt Talks

A primeira acontece nesta quarta-feira, 13 de maio, das 15h às 17h, na plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN), e tem como tema Ciência, Inovação e Desenvolvimento Regional: perspectivas para a Mata Mineira e Campo das Vertentes. A mesa redonda debate sobre cenário econômico regional, impacto da Covid-19 e perspectivas futuras, considerando as possibilidades de cooperação entre universidade, poder público e empresários. Os interessados devem realizar as inscrições pelo Sympla.

O debate é mediado pelo diretor do Critt, Ignacio Delgado, e tem como convidados o titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), Rômulo Veiga; o professor titular do Departamento de Economia da UFJF, Lourival Batista Junior; o presidente da União das Cervejarias da Zona da Mata (Unicerva), Alexandre Vaz; e o gerente regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), João Roberto Lobo. A atividade é uma iniciativa conjunta entre Critt e Grupo de Trabalho, Desenvolvimento e Inovação na Mata Mineira (GDI Mata).

A segunda mesa discute Criatividade no setor público: soluções em serviços educacionais e da saúde. O debate acontece nesta quinta, 14, das 15h às 17h, também no sistema de conferência da RPN. Os participantes argumentam sobre como os serviços públicos educacionais e de saúde estão usando a criatividade para enfrentar a crise. As inscrições são feitas através do Sympla.

O evento on-line é mediado pela gerente do Setor de Treinamento do Critt, Josane Weber, e tem a participação do consultor do Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), prefeituras e hospitais, Ivan Chebli; do superintendente do Hospital Universitário da UFJF (HU-UFJF/Ebserh), Dimas Araújo; do pró-reitor adjunto de Graduação da UFJF, Cassiano Amorim; e do diretor da Escola Municipal Dilermando Cruz Filho, Rogério Freitas.

Critt Lives

A edição do CrittLive desta semana traz questões relacionadas ao Marketing Digital em tempos de crise. Para tirar dúvidas relacionadas à temática, a transmissão ao vivo conta com a especialista em marketing, Ciane Lopes. A live acontece nesta quinta, 14, às 17h, no perfil oficial do Critt no Instagram. A convidada para o encontro on-line possui mais de 15 anos de carreira e atua junto de uma rede de profissionais especializados, coordenando estratégias de conteúdo e tráfego em projetos para diferentes nichos de mercado.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.