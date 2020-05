Segunda-feira, 18 de maio de 2020, atualizada às 15h24

Critt realiza mesa redonda sobre perspectivas pós-Covid-19 para startups



Da redação



Para falar sobre enfrentamento das empresas, nesse momento de crise envolvendo o novo coronavírus, e o panorama em relação ao futuro, o Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), realiza esta semana a quinta edição do bate-papo virtual voltado para empreendedores de Juiz de Fora e região.



Critt Talks



Entendendo a dimensão do novo coronavírus e o impacto mundial que ele vem causando, a quinta semana do Critt Talks tem como tema “Perspectivas Pós-Covid-19 para o ecossistema de startups”. A mesa redonda abordará como a pandemia afetou os negócios das startups, quais estratégias e ferramentas vêm sendo utilizadas para se adaptar à nova conjuntura e as possibilidades de mercado pós-pandemia. A conversa acontece dia 20 de maio, próxima quarta-feira, às 15h na plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN). Os interessados podem realizar a inscrição gratuita no Sympla.



A mesa redonda, que será mediada por Rafael Gonçalves gerente do Setor de Empreendedorismo do Critt, contará com a participação de Júlio Almeida, CEO da Beezer, geógrafo e especialista em Geoinformações; de Letícia Araújo, administradora, comunicóloga, consultora, professora, especialista em Educação on-line, Comunicação Organizacional e Marketing e também fundadora da Treinar Mais; de Marcel Ribeiro, cofundador do software Mais Controle e consultor empresarial, com experiência nas áreas de planejamento, controle, custos, processos, ferramentas de gestão, análises e manipulação de dados; também participa da conversa Renan Caixeiro, CEO da agência E-Dialog, líder no Google Business Group JF e CMO no Software Reportei.



Critt Live



A gerente de Planejamento e Gestão do Critt, Débora Marques, conversa na próxima quinta-feira, dia 21, às 17h, no Instagram do Critt (@crittufjf), com Tiago Guimarães de Oliveira, vice-diretor do UniAcademia (CESJF) e mestre em Educação e especialista em Gestão Pessoas. O tema da conversa será “Gestão de pessoas em tempos de crise”.

