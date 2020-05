Segunda-feira, 25 de maio de 2020, atualizada às 16h59

Treinamentos do Critt debatem sobre relacionamento digital e gestão financeira

Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade de Federal de Juiz de Fora (UFJF) realizará a sexta semana de eventos on-line durante o período de isolamento social. Desta vez, haverá o Critt Lives sobre gestão financeira e o Critt Talks sobre atendimento ao cliente, relacionamento digital e identidade emocional. Os interessados podem fazer a inscrição gratuita.



Critt Talks



"Relacionamento digital sem perder a identidade emocional: principais tendências tecnológicas para o atendimento ao cliente" é tema do mini-curso realizado na próxima terça-feira, 26 de maio, às 17h. Nesta semana, o Critt Talks debate a importância da comunicação e do relacionamento à distância com o consumidor. Esta edição apresenta tendências tecnológicas para o atendimento remoto ao público, sem perder a dimensão emocional do ser humano. As inscrições gratuitas já estão disponíveis no Sympla.



A capacitação será ministrada pela Mestre em Engenharia de Produção e Doutora em Administração pela PUC-Rio, Josane Weber, na plataforma de conferência virtual da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN). Durante o workshop, a doutora abordará assuntos como UX- User experience, Omnichannel, IA - Inteligência Artificial, Chatbots, Whatsapp business e ferramentas híbridas de atendimento.



Critt Lives



“Gestão Financeira em tempos de crise” é pauta da próxima live no Instagram do Critt. Nesta quinta-feira, 28, às 17h, a gerente de Planejamento e Gestão, Débora Marques, conversa com o professor da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC) e especialista em Gestão Financeira, Fabrício Soares Pereira.



Além de ter experiência na área de consultoria financeira empresarial e pessoal, Fabrício é autor do livro “Lar S.A. Você e sua família na rota da prosperidade”, da Editora Saraiva, e da coleção “Meu dinheirinho”, da Editora Scrittore.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.