Quarta-feira, 27 de maio de 2020, atualizada às 16h56

Confira aplicativos que ajudam na organização do seu home office

Da redação



Para quem já está há dois meses trabalhando em home office, muitas mudanças devem ter feito parte do processo de organização desta nova rotina. Mas se mesmo depois de todas as adaptações o rendimento ainda se manteve aquém do esperado, essa dica pode fazer toda diferença no trabalho feito em casa. As ferramentas de organização das tarefas diárias mais atuais, como aplicativos e softwares, podem ajudar a melhor seu desempenho.



Uma das plataformas usadas é o Trello - ferramenta de colaboração online que organiza seus projetos em quadros. Para quem ainda não está muito adepto, a agenda manual com a lista de tarefas diárias e um planner – lista de tarefas, com os horários para cada tarefa, são fundamentais, lembrando que é preciso conhecer bem sobre gestão do tempo com o objetivo de categorizar cada atividade em: urgente, prioridade ou importante para que a missão do final do dia seja cumprida com excelência. Elas podem ser produzidas de forma manual ou por plataformas virtuais, como Microsoft Planner.



Outra dica aplicável no home office é a metodologia para criar plano de ação conhecida como 5W2H. Saiba o que é:



O 5W2H é um checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com o máximo de clareza e eficiência por todos os envolvidos em um projeto. Essa sopa de caracteres corresponde às iniciais (em inglês) das sete diretrizes que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de uma atividade. São elas:

5 W: What (o que será feito?) – Why (por que será feito?) – Where (onde será feito?) – When (quando?) – Who (por quem será feito?) 2H: How (como será feito?) – How much (quanto vai custar?)

Ou seja, é uma metodologia cuja base são as respostas para estas sete perguntas essenciais. Com estas respostas em mãos, é possível criar um mapa de atividades que vai ajudá-lo a seguir todos os passos relativos a um projeto, de forma a tornar a execução muito mais clara e efetiva.

Assim, na hora de planejar seu trabalho, abuse das ferramentas para auxiliá-lo nas tarefas.



Quer mais dicas que podem fazer toda a diferença na produtividade do seu trabalho em casa? Baixe grátis o EBook 'Faça Seu Home Office Funcionar'.







