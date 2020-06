Segunda-feira, 1 de junho de 2020, atualizada às 16h05

Critt discute esta semana sobre turismo pós-pandemia e saúde financeira

Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está realizando uma programação especial de forma virtual durante o período de isolamento social. Nesta semana, o Critt Talks e o Critt Lives abordarão alguns dos impactos gerados devido à pandemia do Covid-19, como questões financeiras e crises em diversos setores.



Critt Talks



O Critt Talks acontece terça-feira, 2 de junho, às 15h e abordará o tema “Serviços de Entretenimento e Turismo em Juiz de Fora: estratégias para o pós-Covid-19”. A mesa redonda, que acontece na plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RPN), debaterá ainda sobre as maneiras que as empresas, associações de classe e o Sebrae possam adotar, já que com a crise sanitária, social e econômico-financeira, dois tipos de serviços têm sido bastante impactados, o turismo e o entretenimento. A interação entre os participantes acontecerá através de um painel, onde os profissionais que atuam em diferentes áreas ligadas ao turismo ou entretenimento vão discutir algumas estratégias que possam ser utilizadas por empresários, para tentar minimizar os impactos do isolamento social e das medidas de distanciamento por conta Covid-19, sobretudo pensando em procedimentos para o futuro, visando a retomada da economia nesses setores. Serão analisadas as perspectivas e possibilidades de ações para esses serviços no pós-coronavírus. Para participar, basta fazer a inscrição gratuitamente no Sympla.



O debate será mediado pela gerente de Planejamento e Gestão do Critt, Débora Marques, e terá como convidados José Tarcísio Fagundes de Paula, analista técnico do SEBRAE – Minas Gerais e especialista em Gestão de Micro e Pequenos Negócios; Thaís de Oliveira Lima, diretora da Vila Brasil Turismo & Eventos, presidente do Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau e vice-presidente da Federação dos C&VB de Minas Gerais; Sebastião Luiz Alves, professor universitário em cursos de gestão, consultor empresarial, palestrante, vice-presidente da Associação Santa Edwiges e Avaliador Credenciado pelo MEC; e Rodrigo Octávio Pataro Maffia, fundador da Carta Curinga, Plano Ideal, e-commerce 365 filmes, Wake up Day e Carta Pay.



Critt Live



O Critt Live desta semana abordará o tema: “Saúde financeira na quarentena” e vai dar dicas de como se equilibrar financeiramente nesse momento de pandemia, diante do cenário atual, onde muitas pessoas tiveram redução salarial, perderam emprego ou ganhos, e muitas delas não fazem um planejamento financeiro pessoal. Para debater esses impactos econômicos nesse clima de incertezas, a gerente de Planejamento e Gestão do Critt, Débora Marques recebe Fernando Agra, doutor em Economia Aplicada pela UFV, Economista da UFJF, Professor da Universo, da pós-graduação da UFJF, da PUC Minas e autor de livros de educação financeira. A conversa acontece no Instagran do Critt, quinta-feira, dia 4, às 17h.

