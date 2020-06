Terça-feira, 2 de junho de 2020, atualizada às 16h56

Sebrae Minas promove rodada de negócios para empresas de Moda e Confecção

Da redação



No dia 9 de junho, o Sebrae Minas promove a 'Agenda Compre do Pequeno - setor Moda e Confecção', rodada de negócios que vai aproximar pequenas empresas do meio digital e possibilitar a geração de negócios entre compradores e vendedores dos setores de Moda e Confecção na região da Zona da Mata e Vertentes. As inscrições gratuitas para o evento online devem ser feitas no site da Sympla. As vagas são limitadas.



A ação irá ajudar os empresários a ampliarem suas vendas, aumentarem a rede de contatos e a terem acesso ao mercado digital. Após as inscrições, será feita uma triagem prévia das empresas e, a partir daí, irão ocorrer as reuniões online entre compradores e vendedores, agendadas previamente.



Já são presenças confirmadas no evento: Mercado Livre, Shoptime, Americanas.com, Submarino, B2W Marketplace, Roupas Online, Locaweb, Depósito de Meias São Jorge, Mercado Azul e Mega Minas.



Para o analista do Sebrae Minas Gustavo Magalhães, “a ideia da agenda é alavancar demandas para as empresas participantes. Como estas plataformas têm canais muito amplos, queremos inserir as empresas da nossa região nestes canais, aumentando assim a capacidade de geração de negócios com o mercado nacional, tanto de consumidores finais quanto de empresas”.

