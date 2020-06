Quinta-feira, 4 de junho de 2020, atualizada às 18h14

Conheça as principais ferramentas para elaboração de uma estratégia de Marketing Digital



Da redação



Neste período de quarentena em que empreendedores estão focados nas vendas online, é importante ter conhecimento das principais plataformas e aplicativos disponíveis para não ficar na mão na hora de montar as estratégias de venda no ambiente virtual.



Mas, é importante estar atento que mesmo que conheça as principais ferramentas usadas para a elaboração de uma boa estratégia de Marketing Digital, elas não serão úteis caso não exista um planejamento para utilizá-las da maneira correta. Por isso, entender os objetivos a serem alcançados pelas ações é a melhor forma de focar nos números que realmente importam. A partir das plataformas de levantamento de dados é possível filtrar as informações mais relevantes para a criação da estratégia, e depois, gerar relatórios dos resultados.



Inicialmente, vale destacar que a pesquisa é a principal ferramenta para aplicar nas estratégias durante levantamento do público-alvo e possíveis Personas - quer saber o que é persona? Saiba no EBook sugerido abaixo. Podem ser feitas diretamente com o público através de pesquisa direta, formulários, posts no Instagram com perguntas e resposta ou enquetes. O levantamento também pode ser realizado observando o comportamento do potencial consumidor, fazendo uma pesquisa mais detalhada em suas redes sociais e outras plataformas onde o público se expressa. Uma terceira forma é usar pesquisas pagas. Na Internet existem sites que fornecem dados de acordo com o nicho de cada negócio.



Além disso, para o desenvolvimento de cada atividade dentro do Marketing online, o estrategista pode contar com alguns sites que facilitam a produção dos conteúdos, edição de imagens e vídeos, de automação (enviar emails, gerenciar seus leads e facilitar o contato entre Marketing e vendas), gerenciamento das redes sociais e para organizar e criar Email Marketing. Vejam a lista das principais ferramentas para cada uma dessas atividades:



Pesquisa de Palavras-chave (SEO) SEMrush, Ahrefs, Ubersuggest, Majestic



Edição de Imagens e Vídeos Canva, Photoshop, Ilustrator, Adobe Premiere, Final Cut e After Effects



Automação HubSpot, Pipefy, RD Station



Gerenciamento das Redes Sociais Quintly, Hootsuite, Buzzsumo, Bume.com, mLabs



Email Marketing Mailchimp, GetResponse, Mailee. Além dessas, alguns sistemas de automação, como RD Station e Hubspot, também podem ser usados para o dispara automático de emails.



Backlinks (análise de links) Google Search Console, SEMrush, Ahrefs



CRO (conversões do site) SumoMe, Hotjar



