Sexta-feira, 5 de junho de 2020, atualizada às 17h24

Sebrae Minas cria ebook com orientações para a retomada do comércio varejista

Da redação



Com a flexibilização do comércio em várias cidades do estado, o Sebrae Minas criou o e-book Orientações e boas práticas: retomada segura do varejo em Minas Gerais para orientar os pequenos negócios na retomada de suas atividades. O material é gratuito e já está disponível no site www.atendimento.sebraemg.com.br.



O objetivo do e-book é orientar os empresários e empreendedores sobre medidas e protocolos de segurança para o retorno do funcionamento dos estabelecimentos em Minas Gerais, obedecendo todas as medidas necessárias contra a propagação do coronavírus (Covid-19).



No material são sugeridas dicas para o ambiente interno das lojas, como: sinalizações, higiene, organização de produtos e mobiliário. Há, ainda, recomendações importantes para os serviços de delivery.



O guia também aponta sugestões de comportamentos e hábitos que poderão ser incorporados na rotina dos funcionários, focando sempre na segurança do colaborar e no melhor atendimento do cliente. Há ainda informações essenciais que poderão ser repassadas para o consumidor, facilitando sempre a compra.



Além dessas dicas, o e-book antecipa alguns comportamentos que o consumidor poderá ter após meses de isolamento social, como por exemplo: a insegurança, o menor poder de compra, o consumo mais consciente e a maior aceitação para os canais de vendas digitais.



O conteúdo do e-book é baseado nas diretrizes do Plano de Retomada “Minas Consciente”.



