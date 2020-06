Sexta-feira, 5 de junho de 2020, atualizada às 16h52

Serasa oferece consulta gratuita do CPF e outros serviços online

Da redação



Com a pandemia do coronavírus muitos serviços prestado aos consumidores tiveram mudanças, principalmente, com a suspensão dos atendimentos presenciais. O Serasa Experian é um deles. Mesmo assim, em sua plataforma online, que passou por reestruturação, é possível acessar serviços gratuitos que auxiliam o usuário neste momento, como: consultar o CPF, descobrir sua pontuação no Score, verificar dados do Cadastro Positivo e atualizar o cadastro no Serasa, entre outros recursos. Para isso, basta criar um login informando o CPF.



Veja, a seguir, alguns serviços gratuitos para consultar no site do Serasa.



Consultar grátis do CPF



Todo mundo tem, ou deveria ter, um CPF. A urgência em tê-lo tornou-se ainda maior para quem vai solicitar o Auxílio Emergencial. Além disso, ele precisa estar regular na Receita Federal, assim, a consulta online e gratuita pode ajudar muito neste momento.



Para consultar, basta acessar o site serasaconsumidor.com.br; digitar o número do CPF na tela inicial e clicar em “Consultar Agora”. Logo depois, preencha o cadastro, caso seja o seu primeiro acesso. São solicitadas informações como CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail e uma senha. Ela deve ter no mínimo oito caracteres com números e letras em minúsculo e maiúsculo.



O usuário terá duas opções para verificação e receber um código: e-mail ou SMS no celular. Depois de receber a confirmação por e-mail ou SMS, digite o código recebido e clique em confirmar. Aparecerá na tela as informações referentes à consulta do CPF. O usuário também terá como ver suas dívidas, saber se o seu nome está limpo e descobrir quantas vezes o documento foi consultado na opção "Ver meu CPF".



Acesse seu Cadastro Positivo



No site do Serasa também é possível consultar todas as informações registradas no Cadastro Positivo, que é um histórico do seu comportamento de crédito. Ele reúne informações sobre como você quita suas contas, levando em consideração sua pontualidade e sua conduta como pagador de boletos.



Para acessar esses dados, o usuário deve estar logado no site, selecionar a aba “Soluções” e clicar em “Ver dados positivos”. Após isso, o consumidor será direcionado para outra página, na qual deve confirmar sua identidade e enviar fotos do documento de identificação. A solicitação demora dois dias úteis para ser concluída. Depois desse período, será possível verificar quais empresas enviam os dados do usuário ao Cadastro Positivo, cancelar a inscrição e contestar as informações.



Histórico de gastos com cartões de crédito



O Cadastro Positivo também informa todos os dados de pagamento ao Serasa. Por conta disso, o consumidor consegue checar o histórico de gastos com todos os seus cartões de crédito pela plataforma. Para isso, o usuário deve estar logado e clicar na opção “soluções”, na parte superior do site. Então, basta encontrar a opção “Histórico de cartões” e selecionar qual cartão deseja consultar. Todas as faturas serão exibidas e ainda é possível ver qual foi paga e qual está em aberto.



Consultar o Serasa Score



O score de crédito é a “nota” dada a uma pessoa de acordo com o seu histórico de pagadora. Ele considera uma série de variáveis para avaliar qual é a probabilidade de alguém pagar as contas em dia nos próximos 12 meses. Bancos, lojas e empresas utilizam os sistemas de consulta de score para avaliar o consumidor na hora de conceder – ou não – crédito a ele. No site do Serasa, é possível consultar a pontuação de seu Serasa Score e verificar quais são os motivos que aumentam ou que diminuem a classificação. Veja como abaixo:



Passo 1: acesse o site do score.

Passo 2: preencha o cadastro. Se for o primeiro acesso, preencha com todas as suas informações

Passo 3: A pontuação aparecerá na tela.

Além do seu score, você também verá a pontuação média das pessoas no seu CEP e da mesma faixa de idade.



Negociar dívidas no Serasa Limpa Nome



O Serasa Limpa Nome conta com quase mil empresas participantes que oferecem condições especiais de pagamento. Há desde grandes companhias até pequenos empresários que se colocam à disposição dos consumidores para negociar. Integram a lista: bancos, financeiras, companhias de distribuição de energia, faculdades, colégios e supermercados. Mas também há imobiliárias, editoras, escolas de idiomas e até postos de combustível.



Para consultar as propostas para limpar o nome, o usuário logado deve clicar na aba “Soluções” encontrar a opção “pagar dívidas”. Nessa aba é possível ver as propostas de negociação e os acordos em andamento.



Simular empréstimo e cartão de crédito



O Serasa eCred funciona como um shopping virtual que promove o encontro entre consumidores e as empresas que emprestam dinheiro. É só acessar o site, por meio da aba “Soluções” e da opção “Solicitar crédito”, e colocar algumas informações como motivo do empréstimo, valor pretendido e prazo de pagamento. Em seguida, o site indicará as melhores ofertas de financiamento ou opções de cartão de crédito. Tudo isso de acordo com o perfil de cada pessoa.



Atualizar dados cadastrais



Para conseguir aumentar pontuação no Serasa Score e tornar mais fácil a aprovação de crédito junto aos bancos, é indicado fazer o preenchimento do formulário através da atualização das informações cadastrais pelo site do Serasa.



Para isso, é preciso acessar o site do Serasa, navegar até o final da página inicial e selecionar “Atualizar meus dados”. Na página seguinte, o usuário deve preencher seus dados e imprimir o formulário. Para concluir a atualização, é necessário enviar o formulário e os documentos exigidos pelo correio ou entregar pessoalmente em uma agência da Serasa Experian.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.