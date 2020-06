Segunda-feira, 8 de junho de 2020, atualizada às 16h45

Critt promove live sobre mulheres empreendedoras

Da redação



Empoderamento feminino, mulheres empreendedoras, equidade de gênero em todas as atividades sociais e econômicas são os temas abordados na edição especial do CrittLives da próxima quarta-feira, 10 de junho, às 17h, no perfil do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no Instagram (@crittufjf). Nesta seção, a gerente de Planejamento e Gestão, Débora Marques, recebe a jornalista e atual Miss Brasil, Julia Horta, para dividir as suas experiências.



Segundo a gerente, a live é para conversar sobre formas de empoderamento feminino por meio do empreendimento. “A ideia é passar para as mulheres que é possível empreender em qualquer área, embora a gente esteja fomentando o empreendedorismo tecnológico”, explica. Ela também relata que a Miss Brasil reforça “muito a questão do empoderamento e a importância de se colocar bastante reflexiva na sociedade, enquanto mulher, enquanto pessoa”.



A live é uma ação de divulgação do edital do novo programa de fomento ao empreendedorismo tecnológico feminino do Critt, o Adas Tech. O projeto é uma iniciativa realizada em parceria com o Grupo Mulheres do Brasil, com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e com as startups Treinar Mais, Extraclass e Somma.



“Embora tenha aumentado o número de empreendedoras no Brasil, a maior parte delas acabam empreendendo em modelos de negócios tipicamente do universo feminino”, explica a gerente. Débora afirma que, em anos de história do Critt, poucas mulheres participaram dos programas de pré-incubação e apareceram como CEO das startups. “A ideia é trazer um programa que fomente o empreendedorismo feminino tecnológico, tanto para as pesquisadoras e alunas da UFJF, quanto para as mulheres que não estão na universidade, para que elas saibam quem pode apoiá-las”, conclui.





