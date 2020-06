Sexta-feira, 12 de junho de 2020, atualizada às 15h50

Sebrae Minas oferece cursos e webinars gratuitos para empresas em Juiz de Fora



Da redação



Na segunda quinzena de junho, o Sebrae Minas promoverá uma agenda online especial de capacitações voltadas para os empresários de Juiz de Fora, a fim de ajudar na retomada dos negócios das micro e pequenas empresas da região.



Além dos cursos de Marketing Digital e Gestão 4.0, que serão oferecidos de forma gratuita, dividos em workshop e horas de consultoria individual, o Sebrae também fará webinars para as pequenas empresas conhecerem melhor as principais plataformas de maketplace do mercado e potencializar suas vendas.



Programação



15/06 | Curso de Marketing Digital



O objetivo é apresentar o cenário atual da digitalização das operações de vendas e relacionamento com o mercado e os clientes. Vai introduzir ferramentas, funcionalidades e recursos das principais redes sociais e plataformas de marketing digital (Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube, LinkedIn, Mercado Livre, Magalu etc), visando aumentar a visibilidade e efetividade das estratégias do negócio. A capacitação online é dividida em um workshop e seis horas de consultorias individuais por empresa. As inscrições devem ser feitas no site da Sympla.



17/06 | Curso Gestão 4.0



O programa online é composto de três workshops e nove horas de consultorias individuais, sendo que o objetivo principal é promover o aperfeiçoamento e a implementação de ferramentas gerenciais nas áreas de finanças e contabilidade, indicadores de desempenho e posicionamento de mercado. As inscrições devem ser feitas no site da Sympla.



Webinars: Programa Venda Mais



16 a 18/06



As ações são oportunidades para as pequenas empresas conhecerem melhor as principais plataformas de maketplace do mercado e potencializar suas vendas. Serão três webinars:



16/06, às 18h: com a B2W

17/06, às 16h, com a Amazon

18/06, às 17h, com a Nodis



