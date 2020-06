Segunda-feira, 15 de junho de 2020, atualizada às 16h53

Critt lança edital para premiar empreendedorismo tecnológico feminino

Da redação



O Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (Critt) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou edital de seleção para o “Adas Tech” – programa de fomento ao empreendedorismo tecnológico feminino. As inscrições poderão ser feitas por meio de formulário on-line na plataforma Sympla. O prazo para inscrição vai até o dia 25 de julho, às 22h. Serão premiados três projetos: R$ 2,5 mil para a 1ª colocada; R$ 1,5 mil para o segundo lugar e R$ 1 mil para a 3ª colocada.



O objetivo do projeto é identificar e apoiar mulheres que tenham ideias ou modelos de negócios tecnológicos ou que envolvam inovação, seja de produto, serviço, processo, marketing e outros. Não é necessário ter vínculo com a UFJF. As interessadas poderão fazer sua inscrição individualmente ou em equipe de até três participantes. A ideia pode ser recém-criada ou já existente, ou seja, de um negócio já em atividade. Os projetos devem ter como principal proposta solucionar problemas reais do mercado.



Analisando as diversas desigualdades da mulher no mercado de trabalho e na sociedade o diretor do Critt, Ignácio Godinho, pontua que “ainda subsistem desigualdades na remuneração de atividades similares, acesso ao crédito e ocupação de posições de destaque em diversas esferas da vida social, como a política. Isso, sem falar, da violência doméstica. Por isso, o ingresso das mulheres em atividades empresariais, através da disseminação do empreendedorismo feminino, é mais um elemento nesta busca de uma sociedade efetivamente democrática. Ele não só importa para a geração de emprego e renda, como, também, para a afirmação da independência das mulheres e realce de seu papel na sociedade”.





