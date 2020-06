Quarta-feira, 17 de junho de 2020, atualizada às 16h30

Aprenda como aumentar seu score de crédito



Da redação



Quer dicas sobre como aumentar seu score de crédito? Primeiro, é necessário entender que, por ser um currículo financeiro, as ações para aumentar o score não têm efeito imediato. Além disso, ter uma boa pontuação não é garantia de aprovação imediata do crédito. As empresas possuem seus próprios critérios de análise e podem não consultar o score de crédito do consumidor na hora de oferecer crédito a ele.



Mas o fato é que uma boa pontuação pode ajudar a conseguir de forma mais fácil novos financiamentos. Para ajudar a acompanhar a pontuação, o usuário pode consultar o score de forma gratuita pelo site da Serasa Experian.



Dicas para aumentar seu score



Para aumentar o score, limpar o nome é fundamental. Se o consumidor tem dívidas atrasadas, o indicado é negociar com os credores e pagar todas elas. Essa deve ser a prioridade de quem deseja ter melhor pontuação para a liberação de linhas de crédito.



Sem isso, dificilmente o usuário vai conseguir mudar o jeito que o mercado analisa o seu cadastro. Mas mesmo pagando todas as dívidas, a pontuação do score não muda imediatamente. É necessário aguardar alguns meses. Isto ocorre, pois é preciso mostrar que o comportamento do comprador mudou e que a sua pontualidade é permanente.



Quanto mais tempo ele mantiver esse novo comportamento, de pagar em dia suas contas, melhor. Assim, nos próximos meses, os credores poderão reavaliar o risco de conceder crédito.



Atualizar os dados na Serasa também ajuda o usuário a melhorar o desempenho da sua pontuação. Quanto mais exatas forem as informações básicas sobre a pessoa, como idade, endereço e telefone, mais confiável será o seu cadastro. Sempre que houver alteração de algum destes dados, o indicado é alterá-los pelo site ou em uma agência física.



Por fim, e o mais importante, é pagar as contas em dia. Se puder, inclua todas no débito automático. Basta solicitar às empresas de energia elétrica, telefonia e gás. Hoje a maioria das empresas já oferece essa facilidade. Assim a pessoa não corre o risco de esquecer uma conta e ter seu nome negativado por conta deste descuido.

Com informações da Serasa

