Sexta-feira, 19 de junho de 2020, atualizada às 16h01

Mercado de franquias é tema de workshop gratuito do Sebrae Minas

Da redação



Empresários da Zona da Mata e Vertentes, que pensam em estabelecer-se no mercado de franchising, terão a oportunidade de entender melhor sobre o segmento. Durante o workshop gratuito “Como se Tornar um Franqueador”, que será realizado on-line pelo Sebrae Minas no dia 24 de junho, às 19h, o participante também poderá tirar dúvidas sobre o programa Minas Franquia.



O evento terá a participação da diretora da Associação Brasileira de Franchising - regional Minas Gerais, Danyelle Van Straten e ainda vai apresentar casos de sucesso da região. As inscrições podem ser feitas gratuitamente na plataforma Sympla.



Programação:



Abertura

Apresentação do que é o Franchising e os requisitos para se tornar um franqueador - Sebrae

Como está o mercado do Franchising - Danyelle Van Straten - Diretora ABF Regional Minas Gerais;

Apresentação do Programa Minas Franquia - Sebrae

Apresentação de dois cases de franqueadores

Espaço para dúvidas e perguntas.



Minas Franquia



O Sebrae Minas desenvolve desde 2010 o programa Minas Franquia. A iniciativa busca estimular o sistema de franchising, oferecendo orientações a pequenas empresas com potencial de crescimento para expandir os negócios e se tornar franqueadoras, de acordo com os termos estabelecidos pela “Lei do Franchising”.



O empresário que participa do programa tem o seu negócio formatado como uma franquia e, assim, pode disponibilizar seu modelo de negócio para os potenciais clientes, compradores e investidores. No encerramento do programa, o Sebrae realiza um grande evento para lançamento das novas franquias. Com isso, a empresa tem a oportunidade de fortalecer sua marca, ampliar sua atuação no mercado de forma estruturada e planejada, utilizando-se de capital externo para alavancar seus resultados.

