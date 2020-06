Terça-feira, 23 de junho de 2020, atualizada às 16h18

EPAMIG realiza 33º Congresso Nacional de Laticínios em plataforma digital



Da redação



A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Instituto de Laticínios Cândido Tostes (EPAMIG)/ ILCT) realiza entre os dias 14 e 16 de julho, o Ciclo de Palestras do 33º Congresso Nacional de Laticínios com o tema “Comemoração dos 85 anos do Instituto de Laticínios Cândido Tostes”. O evento é gratuito e vai abordar diferentes temas relacionados à cadeia de produção de derivados do leite.



Serão nove palestras, dentre elas “Fermentação Propiônica em Queijos com Olhaduras” ministrada pelo técnico em laticínios, Múcio Mansur. “Vou tratar especialmente do ponto de vista tecnológico dos problemas que ocorrem em relação à textura do queijo, um dos pontos mais críticos do processo de queijos com olhos, além dos principais fatores que podem levar o aparecimento do problema. Também serão abordados assuntos relativos à qualidade do leite, presença de bactérias anaeróbias e todas as influências físico-químicas que possam existir. O assunto será de extrema importância para os queijeiros brasileiros deste segmento”, ressalta Múcio.



Os interessados em participar do evento devem acessar o site, já disponível, e fazer a inscrição. O evento contará com a emissão de certificado, portanto o participante deverá assinar virtualmente a lista de presença todos os dias, uma única vez já será suficiente. As palestras estarão disponíveis no dia e horário programados, podendo ser acessadas até meio-dia do dia seguinte. As dúvidas relacionadas aos temas podem ser enviadas por e-mail para os palestrantes, os endereços serão informados futuramente.



Ações virtuais



Desde o início do período de isolamento social, os pesquisadores e professores da EPAMIG ILCT se uniram para disponibilizar conteúdos gratuitos do setor laticinista em uma plataforma digital. A página reúne cartilhas técnicas, artigos científicos, vídeos gravados anteriormente pelos pesquisadores e links de conteúdos selecionados. Além disso, receitas para a produção de queijos também estão disponíveis.



Os eventos são divulgados pelo site epamigilct.online, instagram @candidotostesoficial e canais oficiais da EPAMIG.

