Sexta-feira, 3 de julho de 2020, atualizada às 10h26

Sebrae Minas realiza Semana de Crédito em Juiz de Fora

Da redação



Disponibilizar o acesso às possibilidades de crédito oferecido pelas principais instituições financeiras de Juiz de Fora para as micro e pequenas empresas, com informações completas sobre linhas de crédito, taxas de juros e condições de pagamento é a proposta da Semana de Crédito, que será realizada entre os dias 6 e 9 de julho pelo Sebrae Minas. A participação no evento é online e gratuita e as inscrições devem ser feitas no site do Sebrae Minas.



De acordo com a 4ª edição da pesquisa 'O Impacto da Pandemia de Coronavírus nos Pequenos Negócios', o número de pequenos negócios mineiros que buscaram empréstimos bancários aumentou em relação à última edição da pesquisa, realizada entre 30 de abril e 5 de maio. Na terceira edição do levantamento feito pelo Sebrae, 27,8% das empresas disseram ter recorrido a empréstimos em bancos. No levantamento atual, mais de um terço (35,5%) das empresas pesquisadas afirmaram ter pleiteado crédito.



“Este evento vai beneficiar as MPEs com informações sobre as diversas linhas de crédito das instituições financeiras locais. Durante as videoconferências, cada gerente vai explicar suas linhas de financiamento disponíveis e os empresários poderão fazer perguntas ou tirar dúvidas através do chat. Cada empresário receberá por e-mail o link para assistir às transmissões ao vivo”, explica o analista do Sebrae Minas Tarcísio Fagundes.



A Semana de Crédito é promovida pelo Sebrae Minas em parceria com Banco do Brasil, Sicoob Coopermata, Caixa Econômica Federal, Sicoob Credicom, Santander, Credisol, Sicoob Credi Fiemg / BDMG, Bradesco e Sicoob Credimata.





